Один из заводов по производству кислорода для COVID-больниц в Украине возобновил работу после поломки – Ляшко

Об этом министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко 22 октября рассказал в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера” на канале “Украина”.

Министр пояснил, что два завода, которые приостановили работу из-за регламентных работ на 10–15 дней, сделали это планово.

“Перед тем, как они ушли на регламентные работы, мы нашли замену кислорода на тот объем, который они поставляли. Мы перестраховались. Но в это время у нас сломался один завод в Западной Украине. И это было напряженно, потому что некоторые больницы почувствовали: может не хватать кислорода”, – сказал Ляшко.

Он отметил, что производитель кислорода сразу сообщил министерству, на него отреагировали – и потребности больниц перекрыли.

“Была определенная напряженная ситуация, но этот завод в Западной Украине уже сегодня возобновил работу. Поэтому думаю, что мы пройдем [пик эпидемии] спокойно. Но мы должны понимать, что растет потребление кислорода. Есть города, которые потребляют по 50 тонн в сутки. В прошлый пик это было 10–12 тонн”, – добавил Ляшко.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа главный санврач Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По состоянию на 22 октября в Украине подтвердили 2,7 млн случаев коронавирусной инфекции, из них более 23 тыс. – за последние сутки. Это абсолютный рекорд за все время эпидемии. Скончалось более 63 тыс. пациентов с COVID-19.

По данным системы мониторинга Совета нацбезопасности и обороны Украины, в украинских больницах почти 62 тыс. койко-мест с подведенным кислородом, заняты почти 41 тыс. (65,7%).



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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