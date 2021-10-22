Лавров объяснил отказ участвовать в нормандской встрече глав МИД. Кулеба назвал это “слабым оправданием”

Журналист попросил Лаврова прокомментировать слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что провести такую встречу обещал в телефонном разговоре с руководителями Германии и Франции президент РФ Владимир Путин.

“Канцлер Ангела Меркель и президент Эммануэль Макрон сказали, что министры иностранных дел, внешнеполитические советники лидеров могут поработать, подумать. Путин согласился. Вот мы и думаем”, – сказал глава МИД РФ.

Он назвал “передергиванием” упоминание Кулебой слова “обещал” применительно к главе Кремля.

“Он обещал лишь поручить посмотреть, как можно выйти на результативную встречу глав внешнеполитических ведомств”, – подчеркнул Лавров.

Кулеба уже прокомментировал в Twitter сегодняшнее заявление Лаврова о встрече глав МИД стран нормандского формата.

“Слабое оправдание. Мол, Путин не обещал провести встречу министров нормандского формата, а “обещал поручить рассмотреть, как можно выйти” на такую встречу. А потом россияне не понимают, почему их словам больше никто не верит”, – написал украинский дипломат.

Слабке виправдання. Мовляв, Путін не обіцяв провести зустріч міністрів Нормандського формату, а «обіцяв доручити розглянути, як можна вийти» на таку зустріч. А потім росіяни не розуміють, чому іхнім словам більше ніхто не вірить. https://t.co/3XdrOnAw6P

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 22, 2021

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).

Президент Украины Владимир Зеленский 11 октября 2021 года провел видеоконференцию с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Собеседники говорили о шагах для мирного урегулирования конфликта на Донбассе, а также обсудили подготовку к проведению очередного саммита “Нормандской четверки”.

Меркель и Макрон провели телефонный разговор с Путиным. “Лидеры поручили своим политсоветникам и внешнеполитическим ведомствам интенсифицировать контакты и работу по линии “Нормандской четверки”, – сообщали в Кремле.

В Елисейском дворце по результатам этих переговоров заявляли, что встреча глав МИД “Нормандской четверки” возможна в ближайшие недели.

В Кремле подтвердили, что подготовка встречи министров ведется, но дата консультаций пока неизвестна.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что российская сторона демонстрирует нежелание проводить встречу в нормандском формате.

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