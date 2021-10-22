Javelin, боеприпасы, аптечки. В Украину доставили третью партию военной помощи США

Об этом проинформировал пресс-центр Министерства обороны Украины.

В этой партии – боеприпасы, противотанковое и высокоточное вооружение, медицинское имущество, сообщили в министерстве.

Самолет с грузом приземлился в Борисполе.

Фото: mil.gov.ua

Его встречали заместитель министра обороны Украины Александр Носов, командующий Медицинскими силами Вооруженных Сил Украины, бригадный генерал Татьяна Остащенко, начальник главного управления логистики Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Николай Шевцов, а также атташе по вопросам армии и обороны посольства США в Украине полковник Бриттани Стюарт, уточнила пресс-служба министерства.

В Украину сегодня прибыла партия противотанковых ракетных комплексов Javelin с боеприпасами, а также боеприпасы к тому оружию украинских военных под “калибры НАТО”, сообщил Шевцов. Он сказал, что оружие перевезут на базы и склады, а потом передадут военным для использования, в том числе – подразделениям операции Объединенных сил.

“США помогают Украине в развитии Вооруженных Сил, включая материально-техническую помощь и тренинги от тактического до стратегического уровня. Мы хотим видеть Украину на пути в НАТО, мирной и свободной страной”, – подчеркнула Стюарт.

Контекст:

В начале сентября 2021 года в рамках рабочего визита президента Украины Владимира Зеленского в США правительства стран подписали соглашение о стратегических основах оборонного партнерства между министерствами обороны Украины и США. Соглашение, в частности, предусматривало выделение Украине дополнительных $60 млн.

В документе говорилось, что американская помощь будет включать бронебойные системы Javelin и прочее оборонительное летальное и нелетальное оборудование, “которое позволит Украине более эффективно защищать себя от российской агрессии”.

Первая партия в рамках дополнительной помощи прибыла в Украину 10 октября, вторая – 18 октября.

Кроме того, в оборонном бюджете США на 2021 год предусмотрено $250 млн военной помощи Украине.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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