Летевший из Нижнего Новгорода в Москву самолет вернулся из-за неубранного шасси

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22.10.2021, 23:34, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинОтправившийся из Нижнего Новгорода в Москву самолет вернулся в аэропорт отправления через несколько минут после взлета, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.

«Установлено, что около 17.50 после взлета самолета, следовавшего по маршруту Стригино (Нижний Новгород) – Москва (Шереметьево), не сработала система уборки шасси. Воздушное судно благополучно совершило посадку в аэропорту Стригино. На борту находилось 80 пассажиров и пять членов экипажа. Пострадавших нет», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Нижегородская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов в связи с происшествием. При наличии основания будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолет вылетел из аэропорта Домодедово в Казань и при наборе высоты подал сигнал тревоги. Далее лайнер набрал высоту и продолжил курс. Экипаж заранее предупредили о тестировании и о просьбе диспетчеров ОрВД выставить для тестирования код потери связи 7600.

После этого авиакомпания S7 сообщила, что борт подал сигнал тревоги для проверки систем наземного оборудования службы Организации воздушного движения, инцидентов на борту не было.



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