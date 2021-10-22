 

Адвокат оценил последствия для Болдуина по делу о гибели оператора на съемках

22.10.2021, 23:34, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинИнцидент с участием голливудского актера Алека Болдуина, который случайно застрелил оператора и ранил режиссера на съемках фильма «Rust» не будет иметь юридических последствий для кинозвезды, сообщил нью-йоркский адвокат по уголовным делам Аркадий Бух.

«Я не думаю, что кто-либо будет привлечен к ответственности по данному делу, если, конечно, не будет доказано, что имела место преступная халатность или умысел», – отметил Бух, подчеркнув, что вероятность такого развития событий крайне мала, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что во время съемок фильма Алек Болдуин выстрелил из пистолета, в котором должен был быть холостой патрон. Осколки ранили режиссера Джоэла Соуза, а оператор Галина Хатчинс, родившаяся в СССР и являющая гражданкой Украины, скончалась в больнице.

В отношении актера пока обвинений не выдвигали, он явился на допрос, после чего был отпущен.

Кроме того, Алек Болдуин заявил, что полностью сотрудничает с полицейскими в выяснении всех обстоятельств смертельного инцидента на съемках фильма, и принес соболезнования семье погибшей.



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