В НАТО заявили о готовности защищать Украину в случае приема в альянс

У Кремля есть все основания для беспокойства по поводу возможного вступления Украины в НАТО, потому что в этом случае «альянс будет защищать ее», сообщил бывший представитель альянса в Москве отставной капитан первого ранга ВМС США Гарри Табах.

«Украина – суверенное государство, она может вступать в любой клуб, сотрудничать с Европой, с Америкой, с Марсом, с кем угодно», – приводит РИА «Новости» слова бывшего представителя НАТО в России, сказанные украинскому изданию «Обозреватель».

При этом Табах заявил, что Москве действительно стоит опасаться такого сценария, потому что в этом случае «альянс будет защищать ее уже по закону, а не только из-за дружеских отношений и моральной ответственности».

Ранее председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сравнил принятие Украины в НАТО с объявлением войны России.

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

Накануне страны НАТО утвердили глобальный план обороны Североатлантического альянса. В тот же день президент РФ Владимир Путин обвинил руководителей стран НАТО в нарушении данных РФ обещаний о нерасширении военной инфраструктуры альянса на восток. Он также допустил, что страны НАТО под видом учебных центров могут разместить на территории Украины ракеты, как ранее разместили в Польше и Румынии системы ПРО с пусковыми установками «Иджис», на которые можно установить ударные ракеты «Томагавк».

Кроме того, Путин обратил внимание, что министр обороны США Ллойд Остин своими заявлениями о членстве Украины в НАТО фактически открыл Киеву двери в альянс. Москва предупреждала, что принятие Украины в НАТО крайне опасно и вынудит Россию реагировать.

Во вторник глава Пентагона прибыл с визитом в Киев, где обсудил с украинским коллегой Андреем Тараном взаимодействие в военной сфере. Он также встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава Пентагона поддержал стремление Украины в НАТО и подчеркнул, что ни одна третья страна не имеет права вето на вступление в альянс.

В начале октября генеральный секретарь североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что РФ не имеет права блокировать вступление Украины и Грузии в НАТО. В сентябре украинский президент Владимир Зеленский заявлял о способности Украины усилить НАТО. Он также утверждал, что президент США Джо Байден поддержал стремление Украины стать членом НАТО. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки говорила, что решение о членстве Украины в НАТО принимает Североатлантический альянс, а не США. В июле Зеленский заявлял, что Украина устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО и ЕС.