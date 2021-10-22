Мнение: О посыпавшемся у Путина

Ну что, друзья… Ждали-ждали, как говорится, – и дождались… Бойтесь своих сокровенных желаний, одним словом.

То, что буквально ещё вчера казалось прочным, нерушимым, непоколебимым – теперь «внезапно» посыпалось, причём самым для всех явным образом, который уже невозможно скрыть. У самого, можно сказать, президента всея Руси Владимира Путина посыпалось. Дожили, таки, скептики и маловеры!

Посыпалось, обвалилось, рухнуло, строго говоря, не лично у нынешнего главы государства. У него – в том смысле, что в его хозяйстве. В его самой главной, самой официальной резиденции. В Кремле.

Как сообщается, сегодня в Москве сильный ветер привёл к повреждению мерлонов (тех самых «зубцов») на Кремлёвской стене. Судя по фото, где-то между Спасской башней и Мавзолеем. Между прочим, в ворота Спасской башни въезжают официальные кортежи главы государства и других высокопоставленных лиц России. Так что это далеко не рядовое ЧП.

Живи мы действительно во времена опричнины, народ непременно углядел бы в этом знамение. Или, точнее, предзнаменование, причём непременно дурное. Когда без видимых причин, от «ветерка» рушатся элементы крепостных стен, это уже точно не к добру.

Но мы живём в просвещенном XXI веке, где всё имеет строгое материалистическое объяснение. В данном случае на Кремлёвской стене шли реставрационные работы. Что уж там «сотворили» реставраторы, Бог весть. Но результат – налицо. Хотя, вероятно, с ними ФСО разберётся.

Однако в этом тоже есть своё предзнаменование. Простейшее объяснение – зубцы упали из-за некачественной кирпичной кладки. А это могло быть из-за банального «распилинга», как это принято в строительной практике.

Но если куски уже начинают таскать прямо из-под носа действующего президента, не боясь ни ФСО, ни ФСБ, ни ОБЭП, то… что-то и впрямь «посыпалось» у именно Владимира Путина, уже лично.

Что – как вы думаете?

—