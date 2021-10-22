Мнение: Рождение ребёнка – это величайший акт разрушения климата

На связи британские радикальные экологи.

"Рождение ребёнка – это величайший акт разрушения климата. Если вы серьезно относитесь к сокращению своего воздействия на климат, нет ничего более действенного, что вы можете сделать, чем принять решение не заводить детей, поскольку ребёнок наносит планете гораздо больше вреда, чем все, что автомобили, реактивные самолеты и стейки: это уничтожает все климатические блага, которых мы, как люди, надеемся достичь в течение нашей жизни".

https://www.spectator.co.uk/article/having-a-child-is-the-grandest-act-of-climate-destruction – цинк (по наводке с Вотта)

Вот родили Грету Тунберг – нанесли катастрофический вред климату Земли.

А если не только не рожать, но и вопросом негативности собственного существования заняться, то глобальному потеплению точно не поздоровится. Меньше радикальных экологов, лучше климат.

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