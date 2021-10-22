Поддержите на волне

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Власти снова объявили в РФ «нерабочую» неделю вместо локдауна и предусмотрели только две меры поддержки для бизнеса. Этого вряд ли хватит.

Школьники уходят на каникулы, студенты — на дистант, фитнес-центры закрываются, в московские рестораны не попадешь даже c прививкой. Такой ответ власти российской столицы подготовили на растущее с каждым днем число смертей заразившихся коронавирусом и распространение нового штамма AY.4.2. Период с 30 октября по 7 ноября по всей РФ объявлен «нерабочими» днями — в десятках субъектов РФ предприятия остаются работать с системой QR-кодов, а в Москве и Подмосковье фактически введен локдаун.

Многие предприятия малого и среднего бизнеса — кофейни, рестораны, маникюрные салоны, балетные студии — могут не пережить очередного карантина. На какие меры поддержки можно рассчитывать столичным бизнесменам и насколько они эффективны — в эксплейнере «Новой».

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Что ждет россиян в первую неделю ноября

Кафе, рестораны, бары, кондитерские, салоны красоты, фитнес-центры, непродовольственные магазины Москвы и Подмосковья работать не будут. Туда не пустят даже с QR-кодом.

В 63 регионах ввели QR-коды для посещения мероприятий или ресторанов. Без этого пока что обходятся Ненецкий автономный округ, Камчатка, Сахалин, Чукотка, Магаданская область, Хабаровский край, Забайкалье, Бурятия, Иркутская, Томская, Кемеровская области, Хакасия, Республика Алтай, Дагестан, Кабардино-Балкария, Адыгея, Калмыкия, Ставрополье, Калужская, Орловская, Рязанская, Ярославская области.

Невакцинированным москвичам старше 60 лет отключат социальные карты для бесплатного прохода в транспорте.

Курорты Краснодарского края будут использовать QR-коды и для заселения в отели.

В Якутии запретили проводить банкеты с участием более 10 человек, а время такого праздника ограничили до 22.00. В салонах красоты республики принимают только по предварительной записи и одновременном нахождении в зале не более двух клиентов.

В Томской области запретили работу бесплатных точек доступа Wi-Fi в торговых центрах.

Храмы РПЦ закрывать не планируется.

Каждому — МРОТ

Новых мер поддержки пока всего две: единовременные выплаты для сотрудников и льготные кредиты. Эти федеральные программы на общую сумму порядка 30 млрд рублей коснутся всех регионов страны.

Правительство предложило выплатить предприятиям из пострадавших отраслей по одному минимальному размеру оплаты труда (МРОТ) на одного занятого. Подать заявку нужно будет дистанционно через сайт Федеральной налоговой службы в период с 1 ноября по 15 декабря. Придется проверить, относится ли ваш бизнес к отрасли, признанной пострадавшей.

По словам президента Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александра Калинина, деньги поступят на счет предпринимателей в течение восьми дней после оформления заявки. Правда, отмечает он, этой мерой, скорее всего, не смогут воспользоваться московские непродовольственные магазины, которые также будут закрыты в «нерабочую» неделю.

«Вчера предложены две самые востребованные меры; согласно нашему мониторингу, по итогам прошлого года они оказались самыми эффективными. Особенно прямые выплаты на сотрудника. Это прямая поддержка занятости, мера коснется почти трех млн человек. Если пересчитать на МРОТ, это очень дорогой пакет, но свою эффективность он показал», — говорит Калинин.

С ним согласен и профессор департамента социологии НИУ ВШЭ Александр Чепуренко: «Действительно, в прошлый раз единовременные субсидии на зарплату определенную роль сыграли. Ими воспользовались достаточно многие малые предприниматели, и те, кто воспользовались, часто говорили, что эта мера помогла и помогает бизнесу».

А вот реальным предпринимателям выплата в 12 тысяч рублей кажется цинизмом.

«Ситуация совершенно недопустимая, потому что эта выплата — в размере МРОТ — фактически просто обман», — говорит основательница сети семейных кафе «Андерсон» Анастасия Татулова.

Она поясняет, что предприниматель должен будет вернуть государству в виде налога как минимум 30% + 12% с каждой выплаты в 12 тысяч рублей.

«Это выплата сотруднику 5160 рублей? Это где уважаемые члены правительства такие зарплаты видели? — возмущается предпринимательница. — Моя позиция и позиция руководителей деловых объединений — правительство обязано компенсировать предприятиям, которые закрыли, полные зарплаты. В 100%-ном размере. Включая налоги».

По словам Татуловой, бизнес разочарован тем, что ограничительные меры вводятся именно против него после полутора лет соблюдения масочного режима и выполнения всех требований властей, включая вакцинацию.

Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

«В отличие от всей страны, посмотрите хоть на заседание Госдумы, хоть на пассажиров метро. Предприниматели неоднократно своими деньгами закрывали все предыдущие провалы правительства в борьбе с ковидом. В других странах компенсация — это минимум 80% зарплат. А у нас — МРОТ», — говорит она.

Владелец сети имидж-лабораторий Игорь Стоянов не так категоричен, но отмечает, что рынок за последние два года сильно изменился и меры не всегда отвечают запросам предпринимателей.

«Меры, которые принимает правительство, безусловно, полезные. Без них индустрия считала бы себя совсем брошенной и незамеченной. Но сейчас рынок сильно изменился, на фоне всего происходящего салоны красоты закрываются, рынок их теряет. За почти два года пандемии люди начали уходить и становиться самозанятыми, работать на дому», — поясняет он.

Дешевые кредиты

Кроме единовременной выплаты, власти решили продлить программу льготного кредитования «ФОТ 3.0», запущенную для сохранения рабочих мест в самых пострадавших отраслях.

Кредит под 3% можно будет взять на восстановление предпринимательской деятельности, на выплату зарплаты или платежей по уже ранее оформленным кредитам.

В первые полгода бизнесменам предоставят каникулы: первый взнос можно будет сделать спустя шесть месяцев после оформления. А оформить все бумаги можно в одном из банков — партнеров программы.

Основным требованием для участия в программе является обязательство предпринимателя сохранить не менее 90% своих сотрудников. Если это условие будет нарушено, придется платить по коммерческой ставке.

ФОРМУЛА РАСЧЕТА МАКСИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА КРЕДИТА

Объем кредита = МРОТ х число сотрудников х 12 месяцев

«Дешевые кредиты под 3% при инфляции 7–8% тоже будут очень востребованы, ведь их выдают без залога под гарантию ВЭБ. Да и начинать платить по этим кредитам ФОТ 3.0 нужно будет только через полгода», — отмечает Александр Калинин.

В свою очередь Александр Чепуренко не уверен, что льготные кредиты могут помочь именно малому бизнесу.

«Нужно понимать, что значительная часть малого бизнеса кредитами вообще не пользуется, тем более в ситуации, когда рынок схлопывается.

Эта мера затронет очень небольшую часть субъектов малого бизнеса. Из тех, кто воспользовался, полезной ее назвали 25–30% предпринимателей», — заявляет он.

Чем еще власти могли помочь бизнесу (но не помогли)

Все эксперты, с которыми поговорила «Новая», сходятся во мнении, что важной мерой поддержки было предоставление отсрочки платежей за аренду площадей, находящихся в собственности города или региона.

Александр Чепуренко считает, что надо попытаться помочь малому бизнесу через тех крупных партнеров, от которых они зависят. Например, через поддержку крупных торговых комплексов, где малый бизнес арендует площади, или тех предпринимателей, у которых есть свои подрядчики из числа малого бизнеса.

«Все эти моллы также окажутся в сложном положении, начнут банкротиться, оборот там уже два года скачет. Им надо предложить поддержку при условии, если они предоставят отсрочку по уплате аренды субъектам МСП [малого и среднего бизнеса] и обязуются не повышать эту арендную плату в течение, например, года. Вот это была бы более серьезная системная мера», — поясняет он.

Президент «Опоры России» Александр Калинин считает, что важной дополнительной мерой поддержки могло бы стать смягчение регуляторной политики в банках, чтобы у них не было дополнительных резервов за предоставление отсрочек или при реструктуризации кредитов.

«Кроме того, нужно предоставить отсрочку по всем налогам, включая НДС всем попавшим под закрытия предприятиям, а не только предприятиям МСП, потому что сейчас непонятно, с чего платить налоги. Нужно дать на эти «каникулы» арендные каникулы по всем муниципальным и федеральным объектам недвижимости, в которых ведут свою деятельность те, кого закрыли. И возобновить действие постановления по компенсации из налога на недвижимость скидки на аренду от частных арендодателей арендаторам, как это было в первую волну. У бизнеса нет никакого сейчас запаса, общепит — это те, кого закрывают в четвертый раз», — добавляет Татулова.

Александра Новикова, старший корреспондент

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