Мнение: Письмо: “Извинения – то, чего она хотела”

Давайте посмотрим как уважение чужой воли, о котором шла речь в прошлом посте, реализуется в обычной ситуации.

Уважать чужую волю – это не значит ей подчиняться, это значит делать все то, что в границах, используя все рычаги и ходы для достижения экологичных целей, не пытаясь изменить чужую волю.

igurova2018

Эволюция, здравствуйте!

Спасибо за разбор прошлого письма https://evo-lutio.livejournal.com/1443136.html. Сейчас здоровье в порядке.

Прошу Вашей помощи в том, как помириться с сестрой, если это возможно.

Сестре 30, наши родители в разводе. Три года она не общается со мной, отцом и бабушкой; все, что я о ней знаю, я знаю от мамы. До этого общение было редким.

С появлением у меня ребенка мама стала часто приезжать к нам, и иногда что-то говорит о сестре, мне от этого странно, но я часто интересуюсь ей в ответ. Сейчас сестра не водит машину, потому что начала курс антидепрессантов, далеко не первый.

Что у нее «бунт против родственников», потому что они не защитили ее в детстве. От меня, в основном, и немного от одноклассников. В детстве мы с ней дрались, я чуть старше и доставалось ей. Сестра против того, чтобы мама общалась со мной. Что сейчас у нее «бунт» от того, что она не прожила вовремя подростковый кризис, была «удобным ребенком», которого подавляли, и вот теперь она этот кризис проживает. Что она давно работает с психологом. Что проблемы у нее есть, но она с ними справляется, как может.

Ну а я думаю, что такими темпами может и не справиться. У меня была хорошая знакомая, чья депрессия закончилась трагично, и я беспокоюсь за родителей. И просто неприятно то и дело слушать новости о ней и вспоминать, а то и слышать, что я для нее «враг номер один». И раз уж много лет я – основной персонаж в ее драме, может быть, могу и что-то изменить.

(Стоит признать факт, что в детстве вы пользовались превосходством силы неэкологично, нанося сестре побои. Этот факт важно признать. Наверняка она часто была зачинщицей, конечно вы и сами были ребенком, однако отрицать этот факт нельзя, потому что это факт. Если пострадавший вам важен и он до сих пор в обиде, ему нужно принести извинения, без Оправдашки и без Училки, то есть не объясняя мотивов и не уча относиться к этому верно)

Предпоследний раз, когда мы общались, мы ехали в другой город к родственникам, втроем с мамой, сестра за рулем. Как-то зашла речь.. от меня.. что детей бить нельзя. В пути я что-то читала про это, планировала ребенка, мне было интересно и решила разбавить тишину. Сестра говорит – вот, говоришь нельзя, а ты меня постоянно била. Говорю – да и ты задиралась, и мне от родителей потом доставалось не меньше, и вообще я сама была ребенком. Она – да, но извиниться было бы можно. Сейчас думаю, что можно было или извиниться, или нет, но выступать Училкой нельзя было точно. А тогда я отвечала, что вот если извинюсь, то легче ей не станет. Что вот она чего-то хочет получить за страдания… Но только накручивает себя, потому облегчения не получит, будет мало. Она сердилась и упрекала больше, я больше отвечала все то же, говорила в основном я.. В итоге по приезду ночью она плакала на кухне, мама утешала.

(Автор понимает, что была не права в том диалоге с сестрой, но и не понимает тоже. Если она считает, что детей бить нельзя, а сама в роли старшей сестры это делала, ответ на претензию сестры должен был быть простым. “Я была не права, это очень плохо – то, что я делала”. И все. Не надо пояснять, что вы были ребенком, это и так ей понятно, не были бы ребенком, пошли бы под суд, не надо доказывать, что сестра сама виновата, это недоказуемо без суда, тем более учитывая преимущество силы. Простое, короткое извинение за прошлый косяк, вот что нужно. И не надо ее убеждать, доказывать, добиваться согласия. Сделать ход и дать возможность оценить его. Понятно, друзья, почему только так?)

Последний раз она предложила меня довезти до дома, по пути стала упрекать, что вот почему обязательно было каждый раз бить ее до крови. Говорю – не каждый, да и у тебя и без меня постоянно кровь из носа шла. Соглашается, вспоминает другой случай. Как я сказала, что убью ее во сне. И после этого она долго не спала по ночам. Ругается на меня. Говорю не помню, ужас какой. Ужас. Ужас – и ты это десять лет вспоминала? Ругает меня дальше, я прошу остановить и выхожу. Если бы я знала, что после этого она вычеркнет из жизни отца и бабушку за компанию со мной, придумала бы что угодно другое.

(Если бы письмо писала сестра автора, мы бы сказали ей, чтобы она не искала травмы в прошлом и занялась настоящим, потому что в ее границах только это, остальное слив энергии. Но когда это пишет сама автор, в ее границах извиниться за прошлое, а не пытаться рулить настоящим сестры. У автора слияние с сестрой, она считает, что может решать за нее о чем той сейчас переживать, а о чем нет. А в границах ее только одно: извиниться за прошлый косяк. Бить сестру и пугать убийством во сне – реальный косяк. Признать, что это было плохо – в границах. Извиниться за это – в границах. Надсмехаться, что она это до сих пор помнит – далеко в черном поле. Если бы речь шла о претензиях сестры к матери, здесь автор могла бы сказать сестре, что хватит пестовать обиды, это было бы в границах, но если это претензия к ней, нельзя лечить мозг, можно только попросить прощения. Понятно почему, друзья?)

Может быть, дело еще в том, что в этот период у сестры были проблемы в браке, сейчас она в разводе.

Недавно я писала ей дважды. У меня родилась дочь, я приглашала сестру в гости познакомиться с племянницей. Потом я написала, что давно не говорили, что надеюсь, что у нее все хорошо, что у меня нормально, ребенок растет, отправила фото. Пару раз я звонила, она не ответила.

(У сестры развод, проблемы в личной жизни, нет детей в 30 лет, плохо с психическим здоровьем, а автор хвастается ей фотографией своего ребенка. Опять слияние, будто сестра должна быть рада за нее. Но сестре такое кажется просто вызовом: ну что, лузер, все сидишь в обидках, а у меня вон кто есть)

Я думаю, что она читает мои сообщения, по крайней мере, я не заблокирована на телефоне и в соцсетях. Я могла бы что-то писать, даже часто, моей мотивации хватит, чтобы спокойно делать, что нужно, и выслушивать ругательства, если до этого дойдет. Писать о своих делах, о том, как про нее спрашивают папа и бабушка, как дела у дальних родственников. Какие-то хорошие воспоминания о прошлом с ней.

(Надо написать просто. О том что: 1. Вы просите извинить вас за жестокость и безответственность. 2. Вы хотите мира и общения. 3. Вы переживаете, что являетесь причиной страданий сестры и хотели бы компенсировать нанесенный вред. Если она задаст в ответ вопросы, надо отвечать на них в том же ключе. Если промолчит, не давить и не требовать ответа, ждать. Если ответит что-то грубое, промолчать. Если ответит вежливо, но отказом, написать, что вам жаль и вы будете рады, если она согласится общаться позже. Прежде чем все это писать, надо осознать и признать вину, чтобы извинение не выглядело фальшиво)

Может быть есть какая-то часть, за которую можно попросить прощения. Может быть все же не за побои, ведь тогда получится, что я соглашаюсь с этими обвинениями. Мне жаль, что мы дрались, но не представляю, где бы я тогда нашла самообладание, чтобы вести себя лучше. Но извинения – это то, чего она хотела, а я хочу знать, что сделала все, что могла.

(Друзья, признать косяк – это не значит вернуться в прошлое и найти самообладание. Это значит признать, что вы своими действиями нанесли ущерб человеку, вреда которому сейчас не хотите. Без признания косяка бесполезно кружить вокруг сестры, оставайтесь врагами. Пытаться просовывать щипцы в щели и нравоучать ее, как она должна смотреть на ваш косяк – мимо границ. Либо вы считаете, что бить сестру и угрожать убить ее – нормальное поведение, либо признаете, что вели себя как варвар, а не старшая сестра)

Не так давно и я обижалась на родных. Благодаря Вам у меня есть семья, которая радует меня, стараюсь, чтобы взаимно.

(Нельзя заставить сестру читать мой блог, простить обиду и делать к вам навстречу шаги. Можно действовать со своей стороны и делать ходы в границах)