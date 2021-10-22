Мнение: Ниспровержение отцов-основателей, ужасы голода в США и канал про возвращенцев

1. В США продолжается война с памятниками. Там уже поскидывали монументы конфедератам-южанам, проигравшим в Гражданской войне – за то, что те либо сами были рабовладельцами, либо воевали за рабовладельцев. Теперь социалисты добрались и до отцов-основателей США, которые, – при всех своих многочисленных заслугах перед американской демократией, – также владели рабами:

https://lenta.ru/news/2021/10/20/trump/

Экс-глава США Дональд Трамп оценил решение о переносе статуи третьего президента США Томаса Джефферсона из зала городской комиссии мэрии Нью-Йорка. По его мнению, таким же образом поступят и с другими статуями отцов-основателей Штатов, сообщает РИА Новости.

«Великий Томас Джефферсон, один из наших важнейших отцов-основателей и автор конституции США был “выселен” из великолепного зала городской комиссии. Кто мог подумать, что такое возможно. Я мог! Я предупреждал давно. Следующие на очереди Бенджамин Франклин, Авраам Линкольн и, конечно же, Джордж Вашингтон», — предрек «охоту» на бывших лидеров страны 45-й президент США.

Трамп осудил решение «радикальных леваков» о переносе статуи. По его мнению, они «сошли с ума и причиняют серьезную боль стране». Трамп считает, что «скоро здоровые люди вернутся», и США вновь обретет уважение.

45-й президент США выступал против сноса памятников еще во времена своего управления страной. Он также обвинял СМИ в попытках изменить историю Штатов. «Надо задаться вопросом — где это все заканчивается», — подчеркивал Трамп.

Статую Томаса Джефферсона решили убрать из зала городской комиссии до конца 2021 года. Ее переставят в общественное место, которое предстоит выбрать. В здании городского совета с 1915 года находится точная гипсовая копия бронзового оригинала статуи, размещенного в Капитолии.

Процесс ниспровержения основателей только начинается, у американцев ещё есть время опомниться. Но, с большой вероятностью, дело дойдёт и до сноса памятников, и до вымарывания всем привычных лиц с долларовых купюр, место которых займут какие-нибудь борцы за расовое равенство, или «жертвы режима», вроде Джорджа Флойда.

Одними только отцами-основателями и первыми президентами, вероятно, дело не ограничится. Большевики, как мы помним, сносили в России «памятники царям и их слугам», включая в число последних, например, героев Отечественной войны 1812 года. Следующие их примеру современные леваки охотно проредят весь пантеон американских героев периода до Гражданской войны. А может быть, даже введут расовые квоты на памятники и упоминания в учебниках истории.

2. Если верить данным благотворительных организаций, дети миллионами голодают не только в Канаде, но и в США. Блогер a_n_d_r_u_s_h_a пишет в комментариях:

https://olegmakarenko.ru/2255142.html?thread=825628710#t825628710

Вы просто не знаете ужасы голода в США.

По данным организации «накормим Америку» 18,6% детей недоедают! А в паре округов Миссисипи не хватает еды для 30% детей!

https://map.feedingamerica.org/county/2019/child

У пожилых лучше — недоедают лишь 7,1%, а в Округе Колумбия (это где Вашингтон) — 13,5%, каждый 7-й…:

https://www.feedingamerica.org/research/senior-hunger-research/senior

Всё, что нам говорили в СССР про голод, коррупцию, бездомных и преступность в США оказалось не только правдой, а даже куда хуже…

3. Читательница statistiki указала ссылку на целый канал с интервью вернувшихся в Россию из эмиграции людей. В том числе тех, кто уехал на Запад из других стран бСССР, не прижился там, а затем переехал в Россию. Есть и интервью уроженцев западных стран, приехавших в Россию в поисках свободы:

https://www.youtube.com/c/FilinGood/videos

Причины возвращения/переезда в нашу страну самые разные. Непривычная еда, плохая и недоступная медицина, карательная толерантность, суровые законы, бесконечные жёсткие антикоронавирусные карантины, высокие налоги, профессиональная невостребованность и сложность ведения бизнеса. Кто-то столкнулся с материальными трудностями, а у кого-то душа так и не смогла смириться с жизнью вдали от Родины.