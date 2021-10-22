 

Понурая Боня – Личное мнение

22.10.2021, 22:48, Разное
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Нашей Бонечке вручили какую-то премию. Я бы не писала об этом пост, так как ни премия эта, ни сама, собственно, Боня ничего не имеют никакого веса. Очередной инста-блогерке с бревна вручили очередную местечковую грамотку.

Моё внимание привлекло другое: внешний вид Виктории.


Фото: Соцсети

То, как выглядит Боня под пуленепробиваемыми фильтрами и спасительным фотошопом, мы все знаем. Вот она на фото слева: скуластая красавица лет 25.

А вот в коллаже справа мы можем лицезреть настоящую Вику: эту фоточку запилила у себя в Инстаграме её, по всей видимости, очень заклятая подруга.

Мордатенькая тётка с тяжёлым лицом по циркулю и дебелым телом — вот что из себя представляет Вика в реале.  

Кстати, о теле. Нравится?


 Фото: Соцсети

Дряблая кожа висит над корсетом. Жопа низкая, широкая и тоже висит. И даже плотные леггинсы не спасают её от беспощадной силы гравитации. На ляжках — галифе. Спина — сутулая. Волосёнки жиденькие: и, простите за повтор, тоже висят грустными сопельками, как у Йоды из «Звёздных войн».

Короче, висит у Бони практически всё, включая кожу в подмышечных впадинах.

 С прикусом, опять же, — что-то не то: два передних зуба чуть ли не параллельны полу.

Смотрю я на всё это и хочется дать Вике добрый совет: пришей, что ли, волосики обратно. Реально больно на тебя смотреть. Жалко тебя. Хочется набросить плед на твои вялые, понурые плечи и вручить чашку с какао.  

Отдохни, понурая тётя. Ты сильно, по всей видимости, устала. Это, наверное, очень тяжело — с утра до ночи фотошопить свои фоточки и параллельно существовать в двух таких разных, в твоём случае, мирах: реальном и виртуальном.

  А вы какой совет дадите Боне?

Источник: Лена Миро



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