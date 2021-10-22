Пара украинских теннисисток пробилась в финал турнира WTA на Тенерифе

Украинской паре, сеяной на турнире третьей, противостояли Ирина Хромачева из России и Данка Ковинич из Черногории.

Поединок продолжался 73 минуты и завершился в двух сетах: 6:3, 6:3.

В решающем поединке за титул Киченок и Костюк сыграют против четвертых сеяных Эллен Перес из Австралии и Ульрикке Эйкери из Норвегии.

Портал “Большой теннис Украины” отмечает, что для Костюк финал на Тенерифе будет первым в карьере в парном разряде, для Людмилы Киченок – третий.

Контекст:

Tenerife Ladies Open проходит на хардовом покрытии с 18-го по 24 октября. Призовой фонд турнира составляет $235 тыс.

Костюк и Киченок – единственные представители Украины в парном разряде.

В одиночном разряде на Тенерифе борьбу за титул в основой сетке начинали две украинки – Костюк и Элина Свитолина, сеяная на турнире первой. Обе проиграли в первом круге.

На турнире в Москве Kremlin Cup сестра Людмилы Киченок Надежда Киченок также пробилась сегодня в финал парного разряда.

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