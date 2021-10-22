Зеленский предложил России скидку на транзит газа в Европу, чтобы облегчить энергокризис

По словам президента, скидка распространяется на объемы природного газа, превышающие договорные 40 млрд м³ в день, которые Украина уже транспортирует в Европу.

Зеленский подчеркнул, что Украина предлагает эту мощность всем потенциальным транзитным странам. В качестве заказчиков Украина хотела бы видеть европейские компании, добавил он.

Украина гарантирует транзит и особые антикризисные условия для транзита сверх оговоренных объемов, уточнил глава государства. Предложение по транспортировке газа обсуждается с Берлином и Брюсселем, резюмировал Зеленский.

Контекст:

“Нафтогаз” и “Газпром” 30 декабря 2019 года подписали новый контракт на транзит газа сроком на пять лет. Минимально гарантированная прокачка по новому договору “качай или плати” составляет 65 млрд м³ газа в первый год и по 40 млрд м³ в последующие четыре.

В прошлом году через территорию Украины в Евросоюз были транспортированы 55,8 млрд м³ российского газа – самый низкий показатель за семь лет.

“Газпром” постепенно сокращает транзит газа через Украину. После запуска газопровода “Турецкий поток” транзит в Турцию, Грецию и Болгарию полностью перешел на новые газопроводы.

18 октября стало известно, что “Газпром” отказался бронировать на ноябрь дополнительную транзитную мощность через Украину. В предыдущие месяцы текущего года российская компания регулярно бронировала дополнительную транзитную мощность через Украину (до 15 млн м³ в сутки).

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