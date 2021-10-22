Израильский врач: В пик пандемии нужно вакцинировать не только на вокзалах, но и в каждом ларьке

Так он отреагировал на слова украинского врача-инфекциониста, доктора медицинских наук, профессора Ольги Голубовской, которая говорила, что людей, привившихся от коронавируса нужно изолировать, приводила в пример вакцинацию на вокзалах, и утверждала, что люди, которые вакцинируются, “находясь в красной зоне, будут инфицироваться”.

Бриль ответил, что в случае, если человек заболеет коронавирусной инфекцией через несколько дней после вакцинации, вакцинация не утяжеляет его состояния.

По его мнению, подобное суждение “абсолютно неверно с медицинской точки зрения”.

“В любую пандемию ни один учебник по эпидемиологии не показывает, что нельзя вакцинировать в пик пандемии. В пик пандемии можно вакцинировать. Единственное – нужно не забывать о таких проивоэпидемических действиях как масочный режим и социальная дистанция. Нужно вакцинировать не только на вокзалах, нужно вакцинировать в каждом ларьке, чтобы как можно больше населения охватить вакцинацией. Проблема еще в том, что вы можете открыть тысячи отделений на миллионы коек, но на сегодняшний день нет ни одного эффективного способа лечения коронавируса, кроме вакцинации. Для Украины такая рекомендация: вводить уголовную ответственность для врачей, которые рассказывают то, что не соответствует исследованиям”, – сказал Бриль. Ведущий переспросил, идет ли речь об антивакцинаторах, врач ответил: “Конечно”.

Он подчеркнул, что вакцинация не снижает иммунный ответ человека при заражении.

“Вакцина может еще в этот момент не сработать, но ни в коем случае не сделает для иммунитета хуже”, – резюмировал Бриль.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев COVID-19 ежедневно, в сентябре и октябре этот показатель увеличился в разы. В связи с распространением штамма “Дельта” четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По состоянию на 22 октября в Украине подтвердили 2,7 млн случаев коронавирусной инфекции, из них более 23 тыс. – за последние сутки. Это абсолютный рекорд за все время эпидемии. Скончалось более 63 тыс. пациентов с COVID-19.

Вакцинация от коронавируса в Украине стартовала 24 февраля. 21 июля начался пятый этап иммунизации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет. В отдельных случаях разрешена вакцинация детей от 12 лет.

С начала кампании по иммунизации в Украине одной дозой привито 8,5 млн человек, полностью вакцинированы и получили две дозы препаратов от COVID-19 6,8 млн граждан.

21 октября “Укрзалізниця” развернула пункты вакцинации на вокзалах в Киеве, Львове, Харькове, Одессе и Днепре.

22 октября Ляшко заявил, что с врачами, которые отговаривают вакцинироваться от COVID-19, будут вести “другой разговор”.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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