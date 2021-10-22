Выставка «Крузенштерн. Вокруг света» открылась в Историческом музее

В Государственном Историческом музее с 22 октября 2021 года по 14 февраля 2022 года пройдет выставка «Крузенштерн. Вокруг света», посвященная легендарному мореплавателю, сообщили в пресс-службе музея.

«Масштаб личности Ивана Федоровича Крузенштерна поражает – он был военным, ученым, педагогом. Его исследования стали значительным шагом в решении важнейших географических и океанографических вопросов XIX века. К 250-летию со дня рождения Ивана Федоровича Исторический музей совместно с 15 участниками из РФ и Европы подготовил большой выставочный проект, где посетителям откроются наиболее яркие моменты жизни и деятельности одного из самых известных мореплавателей», – приводит слова РИА «Новости» директора музея Алексея Левыкина.

Экспозиция состоит из мемориальных предметов и реликвий из собрания музеев, архивов и библиотек России, Германии и Эстонии. Многие предметы будут представлены в мультимедийном формате.

Центральную часть выставки занимают памятники первой русской кругосветной экспедиции. Одними из ключевых экспонатов раздела являются «Атлас карт и рисунков к путешествию вокруг света в 1803-1806 годах на 16-пушечном шлюпе «Надежда» капитана И. Ф. Крузенштерна» и «Атлас Южного моря».

Среди других интересных экспонатов – предметы, связанные с посещением Японии: посольские дары императору Японии – костяная ваза и сабля в ножнах, книга «Руководство к познанию японского языка, сочиненное Николаем Резановым» и знаменитая рукопись «Канкай ибун», содержащая записи допросов японских моряков, оказавшихся в Российской империи в результате кораблекрушения и возвращенных в Японию, уточнили в пресс-службе ГИМ.

В одном из разделов выставки собраны мемориальные предметы Крузенштерна. Среди них особый интерес представляет коллекция книг из личного собрания мореплавателя и корабельной библиотеки шлюпа «Надежда», а также атласы-конволюты с карандашными пометками великого капитана.

На втором ярусе экспозиции расположены две интерактивные детские зоны «Матросы» и «Офицерский состав», где будут проходить тематические мастер-классы по вязанию морских узлов и навигации, а также музейные занятия о жизни на корабле и питании участников кругосветного плавания.

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