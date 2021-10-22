 

Белый дом заявил о «праве на ответ» после обстрела базы США в Сирии

22.10.2021, 22:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинАмериканские военные не пострадали при обстреле в среду военной базы США и западной коалиции в сирийском пограничном городе Эт-Танф, Вашингтон оставляет за собой право на ответ, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Как сообщила официальный представитель американской администрации, военный объект, по мнению Центрального командования ВС США, подвергся «преднамеренному и скоординированному нападению», передает ТАСС.

«Согласно первоначальным данным, при атаке использовались как беспилотники, так и ракеты. <…> Нам на данный момент не известно о пострадавших среди американских военнослужащих. Конечно, мы всегда оставляем за собой право на ответ, но, как я уже говорила, мне нечего анонсировать по этому поводу. Мы все еще расследуем [этот инцидент]», – сказала пресс-секретарь Белого дома.

В начале августа США уличили в переброске сторонников террористической группировки «Исламское государство*» (ИГ*, запрещена в России) на контролируемую ВС США базу в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии. РФ подчеркнула незаконность присутствия сил США в Сирии. В конце июля в российском внешнеполитическом ведомстве предложили Штатам «убрать свои небольшие следы» в Ираке, Ливии, Афганистане и Сирии.

Напомним также, в сентябре прошлого года глава МИД Сирии обвинил США и Турцию в незаконной оккупации и захвате месторождений нефти. Москва неоднократно требовала от Вашингтона прекращения оккупации нефтяных объектов на северо-западе Сирии. РФ указывала, что США неприкрыто и бесцеремонно грабят принадлежащие сирийскому народу нефтяные месторождения и одновременно запрещают поставки нефти в Сирию.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

06.05 / В Москве рассекретили документы о работе госпиталей в войну

17.09 / Слитые в сеть данные людей, которые жертвовали деньги структурам Навального, могли быть только у государства – СМИ

30.07 / Польша захотела участвовать в суде по «Северному потоку – 2»

09.09 / Малюська рассказал, сколько у олигархов будет времени, чтобы добровольно избавиться от статуса олигарха

20.02 / За угрозы и нападение на пограничников задержаны двое жителей Закарпатья

15.09 / Euronews – Хорватии разрешили чеканить монеты для подготовки к вступлению в еврозону

06.07 / Во Франции утвердили новое правительство

22.12 / Байден в прямом эфире привился от коронавируса вакциной Pfizer

04.07 / В Кремле указали на попытки Украины представить Россию участницей конфликта в Донбассе

09.07 / Euronews – показы моды от кутюр из-за пандемии тоже перемещаются в онлайн-пространство

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика