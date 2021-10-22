Белый дом заявил о «праве на ответ» после обстрела базы США в Сирии

Американские военные не пострадали при обстреле в среду военной базы США и западной коалиции в сирийском пограничном городе Эт-Танф, Вашингтон оставляет за собой право на ответ, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Как сообщила официальный представитель американской администрации, военный объект, по мнению Центрального командования ВС США, подвергся «преднамеренному и скоординированному нападению», передает ТАСС.

«Согласно первоначальным данным, при атаке использовались как беспилотники, так и ракеты. <…> Нам на данный момент не известно о пострадавших среди американских военнослужащих. Конечно, мы всегда оставляем за собой право на ответ, но, как я уже говорила, мне нечего анонсировать по этому поводу. Мы все еще расследуем [этот инцидент]», – сказала пресс-секретарь Белого дома.

В начале августа США уличили в переброске сторонников террористической группировки «Исламское государство*» (ИГ*, запрещена в России) на контролируемую ВС США базу в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии. РФ подчеркнула незаконность присутствия сил США в Сирии. В конце июля в российском внешнеполитическом ведомстве предложили Штатам «убрать свои небольшие следы» в Ираке, Ливии, Афганистане и Сирии.

Напомним также, в сентябре прошлого года глава МИД Сирии обвинил США и Турцию в незаконной оккупации и захвате месторождений нефти. Москва неоднократно требовала от Вашингтона прекращения оккупации нефтяных объектов на северо-западе Сирии. РФ указывала, что США неприкрыто и бесцеремонно грабят принадлежащие сирийскому народу нефтяные месторождения и одновременно запрещают поставки нефти в Сирию.