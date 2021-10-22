Власти Рязанской области ввели систему QR-кодов для доступа в кафе

Система QR-кодов, которые необходимо будет предъявить в музеях, кинотеатрах, кафе и спортзалах, вводится в Рязанской области с 30 октября по 7 ноября, сообщила пресс-служба правительства региона.

«Доступ в эти дни [с 30 октября по 7 ноября] в учреждения культуры, спорта и общественного питания будет возможен только при предъявлении QR-кода или справки, свидетельствующих о пройденной вакцинации от COVID-19, либо справки о перенесенной болезни. Их принадлежность должна быть подтверждена документом, удостоверяющим личность», – приводит текст сообщения ТАСС.

По данным правительства региона, МФЦ будут вести прием только по предварительной записи, а с 30 октября по 7 ноября оказывать услуги только государственной регистрации рождения и смерти. Работа кафе и ресторанов с 23.00 до 6.00 будет запрещена.

Ранее в пятницу Минпромторг предложил региональным властям разрешить доступ в непродовольственные магазины и кафе в нерабочие дни по QR-кодам.