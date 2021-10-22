 

На турнире WTA в Москве украинка с румынкой вышли в финал, обыграв вторую пару россиянок подряд

22.10.2021, 21:52, Новости дня
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Соперницами украинско-румынской пары были россиянки Натела Дзаламидзе и Камилла Рахимова.

Киченок и Олару победили с результатом 7:5, 7:5 и вышли в финал турнира.

В четвертьфинале Kremlin Cup Киченок и Олару также выиграли у россиянок.

В решающей игре за титул украинка и румынка сразятся с парой Юлия Остапенко (Латвия) / Катерина Синякова (Чехия).

Контекст:

VTB Kremlin Cup 2021 проходит в закрытом помещении на хардовом покрытии с 18-го по 24 октября. Призовой фонд турнира составляет $565,53 тыс.

В одиночном разряде турнира борьбу в основной сетке начинали три спортсменки из Украины:

Даяна Ястремская (проиграла в первом круге россиянке Анне Калинской 6:7, 4:6);
Ангелина Калинина (уступила во втором круге россиянке Екатерине Александровой 4:6, 1:6);
Леся Цуренко (во втором круге проиграла Маркете Вондрушевой из Чехии со счетом 3:6, 3:6).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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