“Нафтогаз” будет импортировать газ только для промышленных предприятий – Витренко

По информации агентства, сейчас “Нафтогаз” импортирует всего около 5 млн м³ газа в день. Витренко уверяет, что для населения газа накопили достаточно.

“Компания планирует осуществлять дальнейшие закупки газа преимущественно для промышленных клиентов, и поэтому мы не можем назвать точные цифры. Объемы денег, которые будут нужны для закупки, зависят от объемов газа. Источником таких закупок будут оплаты промышленных клиентов”, – прокомментировал он.

Витренко накануне говорил, что Украина за пять лет сможет полностью обеспечить себя газом и отказаться от его импорта. По его словам, “Нафтогаз” планирует увеличить добычу природного газа в ближайшие 10 лет в 1,8 раза – с текущих примерно 13 млрд м³ до 24 млрд м³ за год.

Контекст:

С осени 2015-го Украина не импортирует природный газ по контракту с “Газпромом”, закупая газ на своей западной границе.

“Оператор ГТС Украины” (ОГТСУ) сообщил в январе, что в прошлом году объем транспортировки газа из Европы в Украину составил 15,9 млрд м³. В частности, импорт из Словакии – 10,2 млрд м³, из Венгрии – почти 4,2 млрд м³, из Польши – около 1,5 млрд м³.

В начале октября в ОГТСУ заявили, что поставки газа из ЕС в Украину в январе – сентябре 2021 года сократились более чем в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 2,381 млрд м³.

В “Нафтогазі” рассказали, что за время прошлого отопительного сезона (с октября 2020 года) из ПХГ Украины отобрали 13,2 млрд м³ и там осталось еще 15,1 млрд м³.

АО “Укргазвидобування”, 100% которого принадлежит “Нафтогазу”, отмечало в начале октября, что за первые девять месяцев 2021 года госкомпания добыла 10,2 млрд м³ природного газа.

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