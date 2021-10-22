 

СМИ: Переговоры РФ и Молдавии по газу прошли безрезультатно

22.10.2021, 21:46, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинРоссия в ходе переговоров по газовому соглашению предложила Молдавии справедливую рыночную цену газа с дополнительной скидкой в 25% в обмен за накопленный долг в объеме около 700 млн долларов, однако молдавская сторона настаивала на цене в два раза ниже рыночной, сообщил источник, близкий к переговорам.

Переговоры проходили у замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака и закончились безрезультатно, сообщил источник «Коммерсанта».

«Российская сторона предложила справедливую рыночную цену с предоставлением дополнительной 25% скидки. Единственным условием получения указанной скидки являлся возврат в течение 3 лет накопившейся за предыдущие годы задолженности Республики Молдова за поставленный газ в объеме около 700 млн долларов (без учета Приднестровья)», – пишет издание.

Кишинев сообщил об отсутствии необходимых денежных средств и настаивал на снижении цены в два раза ниже рыночной. 

Российскую сторону представляли члены правительства и «Газпрома». От Молдавии были вице-премьеры Владислав Кульминский и Андрей Спыну.

Кишинев запросил у Киева определенный объем газа, который будет передан на оговоренный период с условием возврата. Украина согласилась передать Молдавии необходимый объем газа с его последующим возвратом в систему страны.

Ранее молдавское правительство одобрило введение в стране режима чрезвычайного положения на 30 суток из-за энергетического кризиса. После этого молдавский парламент по предложению правительства решил ввести чрезвычайное положение в стране из-за нехватки газа.

В Кишиневе погасили Вечный огонь мемориального комплекса «Вечность» после введения чрезвычайного положения парламентом страны.

Напомним, Газпром 1 октября продлил контракт с Молдавией на поставку газа на месяц. Цена на топливо для страны выросла до 790 долларов за 1 тыс. кубометров, хотя в 2021 году среднегодовая закупочная цена составляла 200 долларов.

Переговоры о заключении долгосрочного контракта продолжились. Компания «Молдовагаз» сообщала, что потребление превышает поставки топлива из России, что может стать проблемой.



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