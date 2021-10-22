Туктамышева не смогла вылететь в Канаду на этап Гран-при

Часть сборной РФ по фигурному катанию, среди которых Елизавета Туктамышева, тренер Алексей Мишин не смогла вылететь на второй этап мировой серии Гран-при «Скейт Канада» в Ванкувере из-за отсутствия паспортов с визами, сообщила пресс-служба Федерации фигурного катания России.

«Данное обстоятельство явилось полной неожиданностью, поскольку визы для российских фигуристов были одобрены еще в середине месяца. В числе пока не получивших паспорта с визами Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Алена Косторная, Евгений Семененко, Макар Игнатов, тренеры Алексей Мишин, Евгений Рукавицын и другие», – заявили в федерации, передает «Фонтанка».

Там же подчеркнули, что с организаторами турнира и Международным союзом конькобежцев обсуждаются возможные пути выхода из сложившейся ситуации, включая изменение дат и маршрута перелетов.

Этап Гран-при в Ванкувере пройдет с 29 по 31 октября.