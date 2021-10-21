При покупке одежды и во время собеседования: в каких еще случаях не рекомендуется использовать красную помаду

Женщины, которым нравится красная помада, не против быть в центре внимания. Красная помада очень подходит для посещения торжеств. Однако не стоит использовать ее в некоторых ситуациях. Давайте разберемся, в каких же случаях не рекомендуется использовать красную помаду.

Первая встреча с потенциальными клиентами

Ведение бизнеса неотделимо от встреч с клиентами и взаимодействия с ними. Чтобы дела шли успешно, вы обязаны знать этику при общении с незнакомыми людьми, которые могут стать вашими клиентами.

Выбирать естественный макияж при первой встрече с ними – это лучшее решение. Слишком яркая губная помада может создать при общении некоторый дискомфорт для тех, кто обратился в вашу компанию. Когда вы уже будете не первый раз общаться с этими людьми, можно будет выбирать более яркие тона помады или блеска для губ.

Не используйте красную помаду на похоронах

Кладбище – это не место для демонстрации стиля или эффектного макияжа.

Женщины используют красную помаду, чтобы выглядеть более свежими и привлекательными. Но кого же на похоронах привлекать? Если вы хотите нанести макияж, идя на это мероприятие, используйте мягкие или натуральные цвета.

Не используйте красную помаду при покупке одежды

Когда вы покупаете одежду, вы почти наверняка будете примерять ту, которую хотите приобрести.

Красная помада усложнит это дело, особенно если вы примеряете вещь с узким воротом. Возможно, ваша помада запачкает одежду, которую вы не купите, а повесите обратно на вешалку. В дальнейшем ее сложно будет продать. Поэтому при покупке одежды откажитесь от красной помады. Если планируете покупать обувь, технику или что-то другое, что не нужно примерять, тогда смело используйте красную помаду.

Если вы хотите выделить глаза, тоже следует отказаться от красной помады

Если вы хотите выделить глаза, делая макияж, стоит отказаться от яркой помады. Макияж глаз сделает ваше лицо более интересным и станет заметным акцентом, притягивающим внимание.

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

Для создания красивого образа используйте тушь, чтобы ресницы завились и выглядели гуще. Затем придайте векам мягкий цвет, например, светло-коричневый или персиковый.

Наносить на губы ярко-красную помаду не нужно. Два акцента на лице – это уже перебор.

Не используйте красную помаду во время собеседования

Красная помада является символом женской красоты. Но не стоит ее наносить на губы во время собеседования. Во время этого мероприятия нужно выглядеть аккуратно и опрятно. Это помогает создать о вас приятное впечатление. Использование красной помады во время собеседования может все испортить. Разумеется, речь не идет об устройстве на работу в такое место, где нужна именно эффектная внешность.

При устройстве на работу в любое другое место следует выбирать помаду, по цвету близкую к цвету губ. Можете также выбрать блеск нежно-розового оттенка.

Заключение

В нашей статье мы рассмотрели пять ситуаций, в которых не следует использовать красную помаду, даже если она вам очень нравится. Собираясь на любое мероприятие, делайте макияж, подходящий для каждого конкретного случая. Это придаст вам уверенности в себе и поможет добиться поставленной цели.