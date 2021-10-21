«Живой у Эдуардо в теле» без маски ходит и доселе?

То ли мода нынче такая, то ли психиатры плохо работают, только расплодились у нас любители называть себя сложносочиненными именами. Нынче один россиянин умудрился в первый раз подать в суд от имени «живой души в теле мужчины Эдуардо»», а во второй — просто от «живого» все в том же теле того же мужчины.

Суть животрепещущей истории, как нынче водится, в нежелании носить маску и перчатки в общественных местах. Вот и забрел такой антимаскер прошедшим летом в «Макдоналдс», заказал себе что-то в терминале, а сотрудники ему собранный пакет не отдали, поскольку в зоне выдачи без защитных средств от проклятого коронавируса нечего делать, а мужчина надевать их не пожелал.

Вдоволь надискутировавшись со всеми сотрудниками точки питания, посетитель почувствовал себя «униженным и оскорбленным». Те же безрезультатно пытались донести до него требования, предъявляемые работникам и гостям ресторана. И соответствующий документ демонстрировали, но все тщетно.

Однако в августе «живую дущу в теле мужчины Эдуардо» осенило: пора отсудить у вредного «Макдоналдса» компенсацию в сумме 8888 долларов! Тем более что он заснял отказ на видео, пишет Телеграм-канал Baza.

Ничтоже сумняшеся бедняга, в чьем теле так и не оказалось бургеров, рванул в суд с горячим желанием срочно подать заявление. Свое желание отсудить у ресторана кучу баксов он сопроводил «железными» аргументами: дескать, предъявленная бумага была недействительной, поскольку ее не удосужились завизировать в мэрии. И поэтому «обесчещенному» москвичу, подписавшемуся именем «Жива душа в теле мужчины Эдуардо», полагается компенсация.

Размер ее (8888 долларов, то есть 633 456 рублей) и самоназвание подателя иска у любого здравомыслящего судьи вызвали бы сомнение в адекватности человека. Понятно, что суд ему отказал. Правда, «пострадавший» не успокоился и в сентябре подал иск вторично, но уже от лица «Живого в теле мужчины Эдуардо».

Кто бы сомневался, что и на этот раз его иск не был принят. Интересно, а в суд это «тело мужчины Эдуардо» тоже без маски ходило?

Источники информации и картинок: lenta.ru, pinterest.ru

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