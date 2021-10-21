«Когда нас на автобусах возили к президенту возили, все «деды» заняли места у окна»: Анатолий Вассерман рассказал о случаях дедовщины в Госдуме

Анатолий Вассерман поделился своими впечатлениями о первых неделях работы в парламенте. В своем Instagram политик рассказал, что отношение к впервые избранным депутатам Госдумы сравнимо с дедовщиной в армии.

«Всем новобранцам дают клички. Меня иначе как Онотолей здесь не называют», — написал Вассерман.

Депутат также утверждает, что в Госдуме существует субординации при выборе мест.

«Когда нас на автобусах возили к президенту, все «деды» заняли места у окон, чтобы иметь лучший обзор. В пленарном зале «молодые» должны сидеть в первых рядах и создавать иллюзию, что слушают выступления. Например, периодически хлопая. Депутаты со стажем вроде Зюганова или Жириновского, выбирают себе места подальше и играют в карты или смотрят порносайты», – заявил политик.

«Во фракции ЛДПР есть свой обряд посвящения в депутаты, который проходит в Сандуновских банях. Только о деталях они предпочитают не распространяться. Единороссы новобранцев гоняют занимать очередь в буфет. Даже до рукоприкладства иногда доходит», — добавил депутат.

Ранее большой общественный резонанс вызвала статья в СМИ об избиении неизвестными Николая Валуева за якобы нажатие неправильной кнопки при голосовании.

Глава комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики Валентина Терешкова заверила, что указанные в Instagram факты будут тщательно проверены. Для обеспечения безопасности Васерманна, в здании парламента его будут сопровождать в качестве телохранителей биатлонисты-депутаты Антон Шипулин и Сергей Чепиков.

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