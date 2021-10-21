 

Компания Xiaomi выпустила новую IP-камеру с круговым обзором

21.10.2021, 20:08, Новости дня
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Новую модель IP-камеры представили в китайской компании Xiaomi. Устройство обладает функцией кругового наблюдения и может быть использовано в домашних условиях, поясняют разработчики. Базовая стоимость модели Mi Smart Camera PTZ составляет всего 30 американских долларов.

При этом камера ведет съемку в разрешении 2,5К и обладает, по словам специалистов компании-производителя, очень высокой светочувствительностью. В объективе шесть линз.

Камера может снимать как днем, так и ночью в условиях темноты. Для этого используется специальная инфракрасная подсветка (длина волны – 940 нм). Объектив вращается вокруг своей оси на 360 градусов и может наклоняться под углом до 108 градусов.



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