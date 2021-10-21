На Неделях российского бизнеса прошла дискуссия по вопросам защиты интеллектуальной собственности

На «Неделях российского бизнеса» прошел Форум по креативным индустриям и интеллектуальной собственности, где представители власти, бизнеса и институтов развития обсудили проблемы защиты интеллектуальной собственности в России, введения третейских судов и регулирования оборота продуктов, созданных искусственным интеллектом.

Современный бизнес критично зависит от интеллектуальных продуктов. Сегодня интеллектуальная собственность стоит дороже материальных активов не только в связанных с творчеством сферах. «Любой бизнес, даже в таких традиционно материальных отраслях, как фармацевтика или сельскохозяйственное производство, сегодня построен на IP. Если предприниматель сталкивается с нелегальным использованием своих продуктов, если их защита недостаточна, то он несет большие убытки, а инвестиции в отрасль сокращаются», — начал дискуссию председатель Комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Андрей Кричевский.

Согласно данным НИУ ВШЭ, ежегодный убыток из-за недостаточного внимания к охране, защите и монетизации интеллектуальной собственности в РФ составляет 3,52 трлн рублей, упущенные доходы экспорта оценивают в 2,23 трлн рублей. Для творческих индустрий ущерб можно оценить примерно в 300 млрд рублей. «Защита интеллектуальной собственности — это защита инвестиций в создание творческого продукта», — подчеркнул Андрей Кричевский.

Проблемы судебной системы и третейские суды

По мнению советника адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Елены Авакян, судебная система недостаточно эффективно работает для защиты интеллектуальной собственности, однако наличие специализированного суда можно считать несомненным плюсом: «Как бы ни критиковали Суд по интеллектуальным правам, хоть какую-то надежду в области рассмотрения споров об интеллектуальной собственности он породил».

Участники форума сошлись во мнении, что споры в сфере IP должны быть подсудны исключительно арбитражной системе — в силу их экономической природы.



«Интеллектуальная собственность — это всегда экономика, потому что исключительные права не бывают неимущественными. Споры такого рода — это всегда вопрос о деньгах, за крайне редкими исключениями, когда мы затрагиваем личные неимущественные права, такие как право на имя или право на отзыв. Но ведь даже эти права возникают в связи с опубликованием, то есть в связи с желанием получить экономический эффект», — пояснила Елена Авакян.

Значительные перспективы открывает институт третейских судов, считает юрист. Вопросы установления прав действительно относятся к исключительной компетенции государственной судебной власти, но многие споры, вытекающие из договорных отношений, вполне можно передать таким арбитрам. Среди преимуществ третейского суда юрист назвала гибкость процедуры, использование электронных инструментов, возможность сохранять конфиденциальность и не формировать нежелательную судебную практику, а также возможность консолидировать несколько споров в одном разбирательстве.

«РСПП принял решение о формировании коллегии по рассмотрению споров в области IP, и мы очень надеемся, что в ближайшие несколько месяцев мы сможем приступить к рассмотрению первых споров. Приглашаем всех подумать, нет ли у вас потребности и желания передать свои споры на рассмотрение третейских судов», — отметила Елена Авакян.

Пиратство в интернете

Понимая недостатки в работе судов, экспертное сообщество давно обсуждает способы борьбы с источником проблем — нелегальным использованием контента и иных интеллектуальных продуктов. Одним из решений могли бы стать «белые списки»: при введении такой системы правообладатель будет иметь возможность указывать перечень компаний, которым предоставлено легальное право использовать объекты интеллектуальной собственности.

Сейчас же поиск нарушений сложен и неудобен, правообладатели сталкиваются со множеством неразрешимых проблем, отметила заместитель генерального директора «Газпром-медиа» Юлия Голубева: «Существующими методами невозможно бороться с пиратством в телеграм-каналах, где сегодня в больших количествах публикуется нелегальный контент. Пиратство развивается и мутирует быстрее, чем меры правого реагирования на него».

Новые типы объектов защиты

Участники форума также затронули в дискуссии тему о нестандартных интеллектуальных объектах, нуждающихся в защите. Глава Ассоциации фармацевтических компаний «Фармацевтические инновации» Вадим Кукава посетовал, что после передачи процесса регистрации препаратов в ЕАЭС с защитой данных клинических испытаний сложилась анекдотическая ситуация: «Россия сейчас говорит, что раз регистрация лекарств ушла на уровень ЕАЭС, она не может исполнять режим защиты клинических исследований. А ЕАЭС, наоборот, говорит, что страны обязаны выполнять обязательства. И сейчас два регулятора кивают друг на друга, а отрасль в правовом вакууме. Насколько нам известно, Минздрав уже принимает заявки на регистрацию препаратов до истечения срока эксклюзивности данных».

В развитии законодательных механизмов защиты нуждается искусственный интеллект — как сами алгоритмы, так и конечные результаты, продукты, созданные с их участием. Законодательство большинства стран определяет автора как человека либо прямо, либо через отсылку к творческому вкладу, напомнил главный юрист по интеллектуальной собственности АО «РОСНАНО» Виталий Калятин. В ситуации широкого применения искусственного интеллекта инвестор оказывается незащищенным — его право на результат интеллектуальной деятельности может быть оспорено в любой момент. Именно поэтому в области искусственного интеллекта имеет смысл ввести особое регулирование.

«Если в законодательстве мы прямо скажем, что искусственный интеллект может применяться, и его продукты получат правовую охрану, мы сможем разграничить две области. Лицо, применяющее искусственный интеллект, получит определенный набор прав, но охрана будет предоставляться в более узкой сфере, на меньший срок, в меньшем объеме», — пояснил юрист. По его словам, главный плюс такого подхода, что у организатора креативного производства всегда будет выбор — использовать более дорогой труд наемных работников и получать более сильную охрану или использовать искусственный интеллект и получать права в несколько усеченном виде.

Децентрализованная патентная экспертиза

Органы власти понимают важность интеллектуальных прав бизнеса и свою роль в их защите. Например, в августе 2021 года вступил в силу закон, описавший процедуру предварительного информационного поиска и предварительной оценки патентоспособности по заявкам на изобретения и полезные модели с привлечением аккредитованных профильных российских научных и образовательных организаций. Это позволяет правообладателям регистрировать инновационные разработки быстрее и дешевле.

Начальник Управления организации предоставления государственных услуг Федеральной службы по интеллектуальной собственности Дмитрий Травников позитивно воспринимает децентрализацию экспертизы. Он отметил, что ведомство возлагает большие надежды на это направление: «В систему ведомство верит и мотивировать заявителей ее использовать собирается через снижение пошлины и сроков проведения экспертизы по таким заявкам. А главным мотивирующим фактором станет повышение качества охранного документа».

Завершая встречу, Андрей Кричевский заметил, что главное достижение последнего времени — это конструктивный и рациональный диалог с государством: «По каждой из затронутых тем мы видим, что у бизнеса и регулятора есть расхождения во взглядах. Но защита интеллектуальной собственности — это большая история, в которую вносят свой вклад все участники процесса. Об этом говорит и обсуждение возможности введения третейских судов в вопросах интеллектуальных споров, и новые виды интеллектуальных объектов, и сама работа Роспатента по улучшению услуг и информационных систем. Разные креативные и традиционные индустрии имеют свои специфические проблемы, однако много и общих. Поэтому я хотел бы поблагодарить всех за участие в сегодняшнем форуме и пригласить поучаствовать в работе Комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям для выработки предложений по совершенствованию инфраструктуры рынка нематериальных активов».