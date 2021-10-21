 

В КГГА спрогнозировали, когда Киев может попасть в “красную” зону карантина из-за COVID-19

21.10.2021, 19:46, Новости дня
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“Это видно из статистики от Министерства здравоохранения. Также показатель загруженности коек с кислородом на сегодня составляет 63% из 65%. Для перехода на “красный” уровень два индикатора должны превышать норму три дня подряд”, – отметил чиновник.

Если индикаторные показатели COVID-19 в городе продолжат ухудшаться, то уже на следующей неделе Киев может попасть в “красную” зону карантина, прогнозирует Поворозник.

“Это точно будет не быстрее, чем в понедельник – вторник, если по показателю загруженности коек с кислородом мы пересечем границу в 65%. Вероятнее всего, это будет на следующей неделе”, – добавил первый замглавы КГГА.

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил в Facebook 20 октября, что Киев – на пороге “красной” зоны карантина.

“98% госпитализированных не привиты. И умирают в основном невакцинированные пациенты… Помните: вирус блокирует полноценную жизнь. И выбор у нас невелик: либо вакцинация, либо изоляция!” – заявил Кличко.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2,7 млн случаев коронавирусной инфекции (22 415 – за последние сутки), умерло 62,4 тыс. пациентов с COVID-19. 20 октября в Киеве выявили 1192 случаев коронавирусной инфекции, всего – 247 698, сообщил в Facebook мэр города Виталий Кличко.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, заявил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, сообщил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Сейчас в Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 декабря. Регионы делятся на “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную” зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

С 15 октября в “красной” зоне эпидопасности находится Херсонская область. С 18 октября в “красную” зону также попали Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская области. С 23 октября в “красную” зону войдет Сумская область.

Ограничения “красной” зоны не будут действовать, если 100% сотрудников (организаторов) и посетителей (участников) заведений и мероприятий будут полностью вакцинированы от коронавируса и будут иметь “зеленый” COVID-сертификат.  Также с 21 октября вступят в силу новые правила перевозки пассажиров между областями. Для межрегиональных поездок в общественном транспорте нужно будет иметь или документ о прививке против коронавируса, или отрицательный результат тестирования на COVID-19. 

Согласно индикаторным показателям Минздрава, Киев соответствует уровню “оранжевой” зоны эпидопасности – в городе три дня подряд превышен уровень в 60 госпитализаций на 100 тыс. населения – 66,5, 69,9, 74,3. 20 октября в больницах Киева загруженность койко-мест с кислородом составила 63,2%.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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