Стефанчук прогнозирует, что Рада может принять проект госбюджета на 2022 год в первом чтении 2 ноября

“Вы видите, что мы идем в полном соответствии с процедурой регламента. Мы даем возможность высказаться всем народным депутатам, потому что это важный элемент дискуссии. Скажу откровенно: госбюджет – наверное, самый важный документ, который принимает Верховная Рада. Потому что это смета всей страны”, – сказал он.

Стефанчук отметил, что около 100 поправок имеет фракция “Оппозиционная платформа – За жизнь”, затем также должны рассмотреть поправки от фракции “Батьківщина”.

“Поэтому я так оптимистично думаю, что это может быть в следующий вторник пленарной недели”, – добавил он.

Согласно календарному плану работы парламента, на следующей неделе нардепы работают с избирателями, а неделя с 1-го по 5 ноября – пленарная.

Контекст:

15 сентября Кабинет Министров Украины утвердил и зарегистрировал в парламенте проект госбюджета на 2022 год.

Как сказал на заседании Кабмина министр финансов Сергей Марченко, доходы предусмотрены на уровне 1,278 трлн грн, расходы – 1,466 трлн грн. Эти показатели госбюджета отличаются от данных, опубликованных на сайте Рады. В документе доходы госбюджета предусмотрены на уровне 1,267 трлн грн, расходы – 1,442 трлн грн.

Глава Минфина сообщил, что предельный дефицит снижен до 3,5% ВВП (188 млрд грн) по сравнению с бюджетом на 2021 год.

Согласно проекту, в следующем году врачам поднимут зарплаты, а студентам – стипендии. Минимальная заработная плата с 1 января составит 6500 грн, с 1 октября – 6700 грн.

Верховная Рада 20 октября на своем заседании приняла постановление по выводам и предложениям к законопроекту о госбюджете Украины на 2022 год №6000-П. Теперь проект рассматривают в первом чтении.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

—