 

Стефанчук прогнозирует, что Рада может принять проект госбюджета на 2022 год в первом чтении 2 ноября

21.10.2021, 19:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Вы видите, что мы идем в полном соответствии с процедурой регламента. Мы даем возможность высказаться всем народным депутатам, потому что это важный элемент дискуссии. Скажу откровенно: госбюджет – наверное, самый важный документ, который принимает Верховная Рада. Потому что это смета всей страны”, – сказал он.

Стефанчук отметил, что около 100 поправок имеет фракция “Оппозиционная платформа – За жизнь”, затем также должны рассмотреть поправки от фракции “Батьківщина”.

“Поэтому я так оптимистично думаю, что это может быть в следующий вторник пленарной недели”, – добавил он.

Согласно календарному плану работы парламента, на следующей неделе нардепы работают с избирателями, а неделя с 1-го по 5 ноября – пленарная.

Контекст:

15 сентября Кабинет Министров Украины утвердил и зарегистрировал в парламенте проект госбюджета на 2022 год.

Как сказал на заседании Кабмина министр финансов Сергей Марченко, доходы предусмотрены на уровне 1,278 трлн грн, расходы – 1,466 трлн грн. Эти показатели госбюджета отличаются от данных, опубликованных на сайте Рады. В документе доходы госбюджета предусмотрены на уровне 1,267 трлн грн, расходы – 1,442 трлн грн.

Глава Минфина сообщил, что предельный дефицит снижен до 3,5% ВВП (188 млрд грн) по сравнению с бюджетом на 2021 год.

Согласно проекту, в следующем году врачам поднимут зарплаты, а студентам – стипендии. Минимальная заработная плата с 1 января составит 6500 грн, с 1 октября – 6700 грн.

Верховная Рада 20 октября на своем заседании приняла постановление по выводам и предложениям к законопроекту о госбюджете Украины на 2022 год №6000-П. Теперь проект рассматривают в первом чтении.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.07 / Оператор «Северного потока – 2» обжаловал решение суда по Газовой директиве ЕС

20.01 / Компания Porsche выложила тизер модели Taycan EV

14.10 / Москвичей предупредили о выпадении первого снега

04.10 / “Ну а как иначе? Звезда”. Осадчая похвасталась, как мчала на полицейском авто с мигалками на вокзал, но вскоре удалила видео

28.08 / Пушков оценил намерения Польши в отношении Белоруссии

19.12 / В аварии с тремя автомобилями под Мурманском погиб ребенок

05.08 / Российский посол высказался о причине взрыва в Бейруте

08.07 / Опасную 30-метровую скалу разобрали на трассе национального значения в Закарпатской области

22.11 / В ЦИК назвали явку на местных выборах в Украине на 13.00

07.11 / В Москве за сутки умерли 74 пациента с коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика