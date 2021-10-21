 

Стефанчук заявил, что пока нет оснований говорить о каких-то кадровых изменениях в Кабмине, кроме отставки Абрамовского

21.10.2021, 19:46, Новости дня
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“Я всегда говорю, что могу комментировать какие-либо кадровые решения только после того, как для этого есть основания. Вот я могу сказать, что в случае с господином Абрамовским основание есть – это его личное заявление о том, что он хочет сложить с себя полномочия. Что касается других членов правительства – по состоянию на сейчас у меня нет оснований говорить о каких-то кадровых изменениях”, – сказал спикер.

Контекст:

Верховная Рада назначила Абрамовского главой новосозданного Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов 19 июня 2020 года.

О возможной отставке Абрамовского 19 октября 2021 года сообщила нардеп от “Слуги народа” Евгения Кравчук. По ее словам, 15 октября 2021 года СНБО дал “достаточно негативную оценку деятельности Министерства экологии”.  Абрамовский в тот же день сообщил, что подал в отставку. По словам главы парламентской фракции “Слуга народа” Давида Арахамии, министр написал заявление по собственному желанию. 

Правительство Дениса Шмыгаля начало работу в марте 2020 года.

6 сентября издание “Телеграф” со ссылкой на свои источники сообщило, что несколько украинских министров могут покинуть свои должности. В частности, обсуждается отставка министра обороны Андрея Тарана, министра социальной политики Марины Лазебной, вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского, министра развития общин и территорий Украины Алексея Чернышова, а также министра юстиции Дениса Малюськи.

В день подачи заявления об отставке бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова 13 июля СМИ сообщили, что увольнение грозит и другим членам Кабмина. Назывались имена Тарана, Малюськи, министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского, а также министра культуры Александра Ткаченко. Глава парламентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия вначале опроверг эти слухи, однако позднее анонсировал “по меньшей мере три-четыре кадровых решения” в Кабмине осенью.

Глава парламентской фракции “Голос” Ярослав Железняк сообщил, что во фракции “Слуга народа” уже есть кандидатура на пост министра обороны Украины.

Шмыгаль 14 сентября заявил, что у него нет претензий к членам Кабмина.

Нардеп от “Слуги народа” Евгения Кравчук в интервью “Фактам”, которое вышло 18 октября, заявляла, что вопрос кадровых изменений в Кабмине может решиться в октябре-ноябре.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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