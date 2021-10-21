Мнение: Сверхспособности? Будут!

У Девола хорошо про локдаун 🙂

Цит. по его Телеграму:

“Инсектоиды запускают в Москвабаде лайт-версию прошлогоднего европейского локдауна. Версия облегчена тем, что в Рейхе эльфы потели 6-7 месяцев, а москвичам пока предлагают оттопыриться всего недельку.

Можно и продлить удовольствие, но компенсировать бизнесу и людям убытки все равно, в отличие от Европочки, не будут. Что можно сказать?

Рай для разносчиков жратвы. А так надо привыкать. Укололись, масочки каждый день на ебало натянули, карантин соблюдаем – вирус побеждаем. Потом будут талоны на магазины и бензин, или просто на жратву. Тому що помимо перманентной перемоги над вирусом надо и карбоновый след неустанно снижать.

Те овощи, что уже ширнулись, получат все тоже самое плюс ревакцинацию бурдой каждый квартал/месяц. Говорят, после 10-й ревакцинации они все приобретут сверхспособности”.