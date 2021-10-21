 

Путин: РФ и США на правильном пути в реализации договоренностей по итогам саммита в Женеве

21.10.2021, 19:36, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинРоссия и США находятся на правильном пути в реализации договоренностей по итогам саммита в Женеве, сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

Он отметил, что встреча с президентом США Джо Байденом в Швейцарии была продуктивной. «Нам показалось, что в целом США настроены на возрождение отношений», – передает слова Путина РИА «Новости».

«Мы тогда договорились о начале консультаций по вопросам стратегической стабильности, эти консультации начались, они идут. И по вопросам кибербезопасности, на экспертном уровне и это началось. Можно смело констатировать, что хотя набор вопросов о которых мы договорились, он небольшой, но все-таки мы на правильном пути. Это важнейшие вопросы сегодняшнего дня», – сказал Путин.

Глава государства добавил, что Москва и Вашингтон двигаются вперед по генеральным договоренностям.

 «У нас уже на 23% вырос товарооборот, причем по очень многим позициям. Это косвенное влияние, в том числе, и нашей встречи в Женеве. В целом мы на правильном пути, хотя, к сожалению, не буду говорить о грустном, но мы видим и определенные регрессы, как в свое время у нас говорили – шаг вперед, два шага назад. Такое тоже бывает. Но все-таки, по генеральным договоренностям мы двигаемся», – сказал Путин.



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