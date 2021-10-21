Путин: Закон про иноагентов связан с поддержкой из-за рубежа

Президент РФ Владимир Путин в ходе XVIII ежегодного заседания клуба «Валдай» заявил, что закон про иноагентов связан с получением финансовой поддержки из-за рубежа в связи с политической деятельностью.

«Дело не в позиции того или иного общественного деятеля, либо той или иной общественной организации, либо средства массовой информации – дело не в их позиции. Этот закон не запрещает иметь свое собственное мнение по какому-либо вопросу. Этот закон связан с получением финансовой поддержки из-за рубежа в ходе внутриполитической деятельности», – ответил Путин на слова нобелевского лауреата Дмитрия Муратова о том, что в законе об иногентах есть размытые критерии, и просьбу обсудить вопросы, которые назрели по этой теме, передает РИА «Новости».

Президент пообещал Муратову, что размытые критерии в законе об иноагентах будут анализироваться, а злоупотреблений быть не должно. По его словам, в законе об иноагентах нет приговора, «в отличие от Миледи, которой башку отрубили», передает РИА «Новости».

Путин подчеркнул, что в РФ нет массовой записи в иноагенты, опасность этого сильно преувеличена, сообщает ТАСС.

«Нет, ну, конечно, разве там что-то происходит ковровым образом?» – удивился глава государства, отвечая на вопрос, касающийся опасений о присвоении статуса иноагента «ковровым методом». «Сколько у нас их там? Что, каждый второй что ли? Массовой записи в иноагенты у нас, по-моему, и нет. Мне кажется, опасность этого сильно преувеличена», – считает Путин.

По его словам, «смысл появления закона об иноагентах достаточно ясно сформулирован».

Отвечая на вопрос Муратова, он обратил внимание, что в США, где также действуют нормы об иноагентах, в том числе в отношении СМИ, они применяются «жестко <…>, до уголовной ответственности»,

В РФ «закон не запрещает иметь свое собственное мнение по какому-либо вопросу, этот закон связан с получением финансовой поддержки из-за рубежа в ходе внутриполитической деятельности», отметил Путин. Он подчеркнул, что закон «не запрещает дальше проводить эту политическую деятельность, просто эти деньги, которые получаются из-за кордона, из-за бугра, должны быть окрашены, и российское общество должно знать, что человек вот такую позицию формулирует, так относится к внутриполитическим процессам, но он получает деньги из-за границы».

18–21 октября 2021 года в Сочи проходит XVIII Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» под названием: «Глобальная встряска – XXI: человек, ценности, государство».

Ранее Путин заявил, что главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов не будет включен в список иноагентов, если не будет нарушать российские законы.

Российский журналист, телеведущий, один из основателей и главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса стали лауреатами Нобелевской премии мира 2021 года. Муратова поздравили и в Кремле, и в Белом доме. Сам главред «Новой газеты» заявил, что Нобелевская премия мира – это награда не его, а издания.