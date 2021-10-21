Володин раскритиковал жалующихся на вакцинацию депутатов: Государство обеспечило вас всем необходимым

Володин отметил, что депутаты и есть представители власти. “И когда, выйдя из зала пленарных заседаний, вы пытаетесь искать поддержку у граждан в том, что вас власть пытается заставить сделать прививку, тогда скажите прямо – вы приписаны и обслуживаетесь в ЦКБ, у вас заработная плата порядка 500 тысяч, вы обеспечены всем необходимым”, – сказал спикер.

Государство обеспечило депутатам высокий статус и хорошие возможности, отметил Володин. Он выразил недоумение, что при этом парламентарии жалуются на то, что их принуждают сделать прививку.

Председатель ГД призвал коллег брать на себя ответственность и принимать необходимые решения. Володин напомнил, что простые граждане в это непростое время принимают на себя гораздо большие ограничения.

“Когда человек должен идти на работу, у него несколько детей, они должны пойти в школу, а школу закрыли, перевели на дистанционку. Конечно, намного тяжелее, чем нам с вами”, – подчеркнул Володин.

Спикер предложил обратиться к вице-премьеру Татьяне Голиковой, чтобы предусмотреть выступление иммунологов о вакцинации в рамках правительственного часа в Думе.

Володин отметил, что у привитых меньше шансов заболеть. “Выступаем против – люди гибнут, кто ответственность будет брать? Ответственность не хотим брать”, – сказал председатель ГД.