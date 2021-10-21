В Подмосковье ребенок умер от неизвестной инфекции

В подмосковных Люберцах девятилетний мальчик внезапно скончался от неустановленного заболевания, сопровождавшегося жаром. Его самочувствие резко ухудшалось в течение дня.

Ребенок вернулся домой из школы около полудня и пожаловался матери на снижение аппетита, озноб и тошноту. Кроме того, у него поднялась высокая температура. Мать отправила сына в постель и дала ему жаропонижающие, однако состояние мальчика продолжило ухудшаться. Женщина вызвала скорую помощь, но к приезду врачей ребенок уже перестал дышать. Специалисты отметили, что сама по себе высокая температура не может быть причиной смерти и предположили, что мальчик подхватил инфекцию. Однако точная причина смерти будет установлена лишь в ходе судебно-медицинской экспертизы, сообщает сайт “Подмосковье сегодня”.