 

В Подмосковье ребенок умер от неизвестной инфекции

21.10.2021, 19:30, Разное
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В подмосковных Люберцах девятилетний мальчик внезапно скончался от неустановленного заболевания, сопровождавшегося жаром. Его самочувствие резко ухудшалось в течение дня.

Ребенок вернулся домой из школы около полудня и пожаловался матери на снижение аппетита, озноб и тошноту. Кроме того, у него поднялась высокая температура. Мать отправила сына в постель и дала ему жаропонижающие, однако состояние мальчика продолжило ухудшаться. Женщина вызвала скорую помощь, но к приезду врачей ребенок уже перестал дышать. Специалисты отметили, что сама по себе высокая температура не может быть причиной смерти и предположили, что мальчик подхватил инфекцию. Однако точная причина смерти будет установлена лишь в ходе судебно-медицинской экспертизы, сообщает сайт “Подмосковье сегодня”.



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