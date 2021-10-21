 

Гособвинение запросило до 12 лет колонии экс-сотрудникам ФСБ

21.10.2021, 19:28, Разное
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…напавшим в банке на москвича и похитившим у него 136 млн рублей.

Гособвинение потребовало назначить от 8 до 12 лет бывшим сотрудникам спецподразделений ФСБ по делу о нападении на столичный банк «Металлург» и похищении 136 млн рублей у бизнесмена Александра Юмаранова. Об этом сообщает «Коммерсант».

Всех силовиков обвиняют в разбое, совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 162 УК).

Для бывшего сотрудника управления «К» cлужбы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ Александра Карелина и экс-сотрудника управления «В» («Вымпел») ФСБ Дмитрия Капышкина прокурор запросил по восемь лет колонии.

Старшему лейтенанту управления «К» Артуру Власову гособвинение попросило назначить 12 лет колонии, капитану управления «А» («Альфа») — 10 лет, его коллеге капитану Владимиру Урусову — 10 лет, старшему прапорщику Хетагу Маргиеву — 9 лет. Для бывшего силовика Дмитрия Казанцева прокурор запросил 11 лет колонии, а для не признающего своей вины в разбое бывшего сотрудника ФНС Дмитрия Чиквина — девять лет и шесть месяцев.

Гособвинитель также попросил суд взыскать с подсудимых в пользу потерпевшего 97 млн рублей и обратить в счет гражданского иска изъятые у них 15 млн.

По версии следствия, участники организованной группы под видом проведения оперативных мероприятий напали на территории банка «Металлург» на бизнесмена Александра Юмаранова и похитили у него 136,5 млн рублей, которые он привез по совету предпринимателя Бориса Караматова. Почти все обвиняемые частично или полностью признали свою вину.

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В июле 2020 года к девяти годам колонии особого режима приговорили бывшего следователя прокуратуры Константина Жарова. Следствие считает его одним из организаторов нападения.

Источник: Новая газета



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