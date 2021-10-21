 

Технические инновации превратят Илона Маска в первого в истории человечества триллионера

21.10.2021, 19:14, Новости дня
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По мнению экспертов Bloomberg и Morgan Stanley, Илон Маск должен вскоре совершить квантовый скачок не только в технологической, но и в финансовой сфере. Именно ему пророчат роль первого в истории человечества триллионера.

Капитал в объеме триллион американских долларов пока не принадлежит ни одному частному лице на Земле, напоминают эксперты. Если люди, состояние которых оценивается в сотни миллиардов, а Илон Маск в их числе. Но только его шансы заработать первый триллион вполне реальны.

Самое интересное, что этот гигантский капитал Маск может получить благодаря своему «самому сомнительному» проекту – SpaceX, который коренным образом меняет представление о космосе как о сфере деятельности.



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