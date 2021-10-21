 

YouTube запускает покупки по видеороликам

21.10.2021, 19:14, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

О том, что YouTube предложит пользователям совершать покупки сразу со странички просматриваемого видеоролика, говорят уже давно. Но только теперь стало известно, что компания наконец-то запускает упомянутый сервис в тестовом варианте.

По словам представителей YouTube, желающим испытать новую услугу, нужно лишь дождаться старта специальной акции. Она начнется 15 ноября и продлится целую неделю.

Речи идет о мероприятии для шоппинга Holiday Stream and Shop, которой пройдет под эгидой YouTube, уточняют представители компании. Кстати, они же сообщили, что на сегодня уровень доверия к публикуемому видеоконтенту очень высок. Он составляет 89%. Поэтому новому способу совершать онлайн-покупки пророчат большое будущее.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.07 / “Проблема не во мне, проблема в тебе”. аlyona alyona заявила о завершении отношений, которые “приносят много вреда”

10.03 / Ермак: Конкретный план мирного урегулирования – на столе. Россия должна сказать, готова ли она идти путем установления мира на Донбассе

05.10 / Голикова предложила проводить ежемесячные лотереи среди вакцинированных от коронавируса

12.08 / Шойгу оценил обстановку в Афганистане

21.01 / Крушение военного вертолёта в штате Нью-Йорк унесло жизни трёх бойцов Нацгвардии США

23.02 / Убийство мальтийской журналистки Галиции. Одного из обвиняемых приговорили к 15 годам тюрьмы

14.08 / Американские ученые опровергли распространенный миф о врожденных способностях человека

26.09 / Резолюция ООН о праве на доступ к воде поможет привлечь Россию к ответственности за нарушения прав человека в Крыму – МИД

11.10 / Саакашвили на 11-й день голодовки в тюрьме сложно ходить и говорить

13.02 / Парад к 30-летию независимости Украины. В Минобороны рассказали о предварительных планах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика