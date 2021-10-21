YouTube запускает покупки по видеороликам

О том, что YouTube предложит пользователям совершать покупки сразу со странички просматриваемого видеоролика, говорят уже давно. Но только теперь стало известно, что компания наконец-то запускает упомянутый сервис в тестовом варианте.

По словам представителей YouTube, желающим испытать новую услугу, нужно лишь дождаться старта специальной акции. Она начнется 15 ноября и продлится целую неделю.

Речи идет о мероприятии для шоппинга Holiday Stream and Shop, которой пройдет под эгидой YouTube, уточняют представители компании. Кстати, они же сообщили, что на сегодня уровень доверия к публикуемому видеоконтенту очень высок. Он составляет 89%. Поэтому новому способу совершать онлайн-покупки пророчат большое будущее.