 

Эксперты рассказали, как люди в будущем смогут хранить энергию

21.10.2021, 19:14, Новости дня
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Запасы лития и кобальта на Земле ограничены. Это значит, что нельзя рассчитывать на сохранение современных конструкций аккумуляторных батарей. Тем более, что нам требуются все большие емкости аккумуляторов.

Батареи вскоре понадобятся не только для мобильной электроники, но и для транспортных средств. Более того, так как все больше электрогенерации происходит от солнечных батарей, возникает вопрос: как аккумулировать гигантские объемы энергии, чтобы использовать их в ночное время?

Ученые предлагают отказаться от литий-ионных конструкций. Оказывается, весьма перспективными материалами являются самый обыкновенный кремний, а также сахар, щелочи и другие материалы. С их помощью можно будет хранить уже не мили-, а мегаамперчасы, говорят специалисты.



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