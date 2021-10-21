Установлено, когда викинги открыли Америку

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21.10.2021, 19:14, Новости дня
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Историкам давно известно, что вовсе не Колумб первым среди европейцев побывал в Америке. До него это сделали викинги. Но так как они считались дикими воинственными племенами, поскольку воевали со всеми вокруг, то европейские короли так и не узнали об их открытии.

О викингах как о первооткрывателях Америки говорят давно. Вопросом оставалась только конкретная дата. Оказалось, что представители северных европейских племен достигли берегов Канады в 1021 году нашей эры.

Установить точную дату позволил анализ древесины, найденной во время раскопок в одном из поселений, расположенном на острове Ньюфаундленд. Дату удалось установить без погрешностей, утверждают ученые. Современные технологии позволяют делать это.



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