Установлено, когда викинги открыли Америку

Историкам давно известно, что вовсе не Колумб первым среди европейцев побывал в Америке. До него это сделали викинги. Но так как они считались дикими воинственными племенами, поскольку воевали со всеми вокруг, то европейские короли так и не узнали об их открытии.

О викингах как о первооткрывателях Америки говорят давно. Вопросом оставалась только конкретная дата. Оказалось, что представители северных европейских племен достигли берегов Канады в 1021 году нашей эры.

Установить точную дату позволил анализ древесины, найденной во время раскопок в одном из поселений, расположенном на острове Ньюфаундленд. Дату удалось установить без погрешностей, утверждают ученые. Современные технологии позволяют делать это.