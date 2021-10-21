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21.10.2021, 19:01, Разное
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Специалисты новосибирского центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» презентовали модифицированную версию вакцины «Спутник V» для антипрививочников.

Из новой вакцины исключили частицы ВИЧ, убрали компоненты, вызывающие бесплодие и импотенцию, а также снизили концентрацию тяжёлых металлов и ДНК антихриста до неэффективной. В препарат заложили на четверть меньше опасных реагентов, преднамеренно активирующих побочные действия, и на 10% снизили вероятность летального исхода. Сохранить эффективность при исключении важных составных элементов вакцины удалось только благодаря добавлению пяти кубиков галоперидола.

Разработана вакцина с галоперидолом для антипрививочников– Теперь у антипрививочников нет аргументов против прохождения вакцинации. Мы пошли им навстречу и убрали из вакцины все, что вызывало недоверие. Даже сексом после нее заниматься можно! Но только аккуратно и не больше двух раз в месяц, — заявил директор научной лаборатории Ринат Максютов.

Новый препарат поступит в пункты вакцинации уже на следующей неделе. В первые дни ожидаются большие очереди.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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