В Южной Корее запустили первую космическую ракету собственного производства. Она не вывела макет спутника на орбиту

Ракета KSLV-II вылетела на заданную высоту 700 километров, но не смогла вывести на орбиту макет спутника, заявил Мун Чжэ Ин во время выступления в национальном космическом центре “Наро”.

В то же время президент Южной Кореи сказал, что гордится тестовым запуском ракеты. По его словам, следующий раз “Нури” запустят в 2022 году.

Associated Press со ссылкой на министра науки страны Лим Хе Сук сообщило, что первая и вторая ступени ракеты отделились. Двигатель третьей ступени сгорел раньше на 50 секунд и не смог обеспечить полезной нагрузке достаточную скорость для стабилизации на орбите.

Контекст:

Южная Корея c 2010 года вложила в строительство ракеты “Нури” почти $1,8 млрд. Ее строили внутри страны с помощью южнокорейских технологий.

Трехступенчатая ракета “Нури” использует группу из четырех 75-тонных двигателей на первой ступени, одного 75-тонного двигателя на второй ступени и семитонного двигателя на третьей ступени.

Если бы Южная Корея успешно запустила ракету “Нури”, она бы стала седьмой страной в мире, которая произвела ракету, способную вывести на орбиту спутники массой более тонны, уточнило Yonhap News. Пока такую ракету разработали шесть стран – Россия, США, Франция, Китай, Япония и Индия.

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