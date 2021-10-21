 

Чиновники “Муниципальной охраны” Киева присвоили 4,6 млн грн при закупке спецодежды – СБУ

21.10.2021, 18:52, Новости дня
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По данным следствия, схему хищения бюджетных средств организовал бывший директор коммунального предприятия, а позже – и его правопреемник, нынешний исполняющий обязанности директора.

В спецслужбе установили, что в 2019–2020 годах чиновники заключили 10 договоров с одним из столичных коммерческих предприятий на поставку спецодежды на общую сумму 15 млн грн. По результатам комплексной товароведческой и экономической экспертиз установлено, что фигуранты втрое завысили объемы и стоимость одежды для сотрудников, задействованных в охране коммунального имущества Киева и охране общественного порядка.

Во время обысков в офисе коммерческого предприятия – поставщика спецодежды правоохранители изъяли финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую противоправную схему. Ущерб, нанесенный подозреваемыми, составил 4,6 млн грн.

Двум чиновникам-коммунальщикам и директору коммерческого предприятия сообщили о подозрении по ч. 3, ч. 4 и ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – 12 лет лишения свободы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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