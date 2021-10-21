 

“Как ты сюда попал, чего дрожишь?” Михалок в Полтаве ударом головы повалил мужчину, который вышел к нему на сцену. Видео

21.10.2021, 18:52, Новости дня
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В комментарии к ролику редакция канала отметила, что драка произошла во время концерта группы в Полтаве 20 октября. На странице коллектива в Instagram опубликована афиша их выступлений – в этот день они действительно  выступали в этом городе..

“Во время концерта Михалок повздорил с одним из зрителей и позвал его на сцену. После короткого диалога, вокалист отправил мужчину в нокдаун, сильно ударив его головой. Дальше Михалок захотел разобраться уже с другим слушателем, но его остановила охрана”, – говорится в публикации.

На видео начало конфликта не зафиксировано.

Ролик начинается со слова Михалка: “А мы жизни мало даем? Х…йню поем, да? Билет свой покажи, во-первых. Как ты сюда попал? Чего ты мне деньги суешь? У тебя билет есть? Чего ты дрожишь?”.

После этого он схватил мужчину за плечи и ударил его головой в лицо. Мужчина с грохотом упал на сцену. Спустя несколько секунд его под руки вывела охрана – в этот момент в зале звучали аплодисменты.

Артист пока что не комментировал случившееся. Сегодня группа выступает в Черкассах.

Контекст:

Михалок с 2015 года проживает в Украине24 августа 2020 года президент Украины Владимир Зеленский в честь 29-й годовщины независимости Украины вручил Михалку награду в связи с присвоением ему звания заслуженного артиста Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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