Путин назвал ситуацию на энергетических рынках примером неработающего капитализма
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Происходящее на энергетических рынках, это и есть проявления того капитализма, который не работает, сообщил Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».
«То, что сейчас на энергетических рынках наблюдаем, это и есть проявления того капитализма, который не работает», – приводит РИА «Новости» слова Путина.
Надо посмотреть опыт друг друга и сопоставить возможности государства и рынка, как это сделали в Китае.
Ранее Владимир Путин заявил об исчерпавшей себя модели капитализма.
Напомним, президент Владимир Путин в четверг открыл свое выступление на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» китайской пословицей.
Он также отметил, что в последние десятилетия мир переживает цивилизационный кризис.
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