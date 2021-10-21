 

Путин назвал ситуацию на энергетических рынках примером неработающего капитализма

21.10.2021, 18:42, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПроисходящее на энергетических рынках, это и есть проявления того капитализма, который не работает, сообщил Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

«То, что сейчас на энергетических рынках наблюдаем, это и есть проявления того капитализма, который не работает», – приводит РИА «Новости» слова Путина.

Надо посмотреть опыт друг друга и сопоставить возможности государства и рынка, как это сделали в Китае.

Ранее Владимир Путин заявил об исчерпавшей себя модели капитализма.

Напомним, президент Владимир Путин в четверг открыл свое выступление на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» китайской пословицей.

Он также отметил, что в последние десятилетия мир переживает цивилизационный кризис.



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