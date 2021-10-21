 

Путин призвал не допустить ошибок в реформировании ООН

21.10.2021, 18:42, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПрезидент РФ Владимир Путин, выступая на заседании международного клуба «Валдай», заявил, заявил, что по реформе ООН возможны разные решение, однако, если разрушить право вето, то организация умрет у тот же день, поэтому при реформировании нельзя допустить ошибок.

Говоря про «пятерку» постоянных членов Совбеза ООН, Путин отметил, что не хотелось бы разрушать основу ООН. Он призвал подумать, как сделать организацию более сбалансированной, передает РИА «Новости».

Путин подчеркнул, что президент Турции Тайип Эрдоган прав, говоря о том, что после второй мировой был определенный баланс сил, но сейчас он меняется.

Ранее Эрдоган в ходе визита в Анголу заявил, что судьба человечества не должна быть оставлена на милость «горстке стран» – победителей во Второй мировой.

По его словам, в то время как мир меняется, и дипломатия, торговля, международные отношения претерпевают радикальные преобразования, немыслимо, чтобы архитектура глобальной безопасности оставалась прежней. Подразумевая постоянных членов Совбеза ООН, он подчеркнул, что «мир больше пяти».

Министр иностранных дел Сергей Лавров ответил Эрдогану, что согласен с ним в том, что «пятерка» не имеет права диктовать судьбу мира, но она на это и не претендует.

Совет Безопасности ООН – постоянно действующий орган ООН, в который на постоянной основе вошли страны-победительницы – США, Великобритания, Франция, Китай и Россия, как преемница СССР, и на который, в соответствии со статьей 24 Устава ООН, возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности.



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