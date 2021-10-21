 

Путин: РФ должна строить социальное государство

21.10.2021, 18:42, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПрезидент РФ Владимир Путин в ходе XVIII ежегодного заседания клуба «Валдай» заявил, что РФ должна строить социальное государство, это особенно важно.

«Вы знаете, мы должны строить социальное государство. Правда и в Европе, особенно в северной Европе давно об этом говорят, что нужно строить социальное государство. Для нас это особенно важно, имея ввиду разницу в доходах различных категорий граждан», – приводит его слова РИА «Новости».

18–21 октября 2021 года в Сочи проходит XVIII Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» под названием: «Глобальная встряска – XXI: человек, ценности, государство».

Ранее Путин заявил, что в последние десятилетия мир переживает цивилизационный кризис.



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