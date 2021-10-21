 

На сколько вырастут платежи ЖКХ при новых тарифах

21.10.2021, 18:36, Разное
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В прошлом месяце стало известно о доведении тарифов на услуги ЖКХ до экономически обоснованных. То есть возможно подорожание. Однако при этом нуждающимся россиянам обещается адресная поддержка.

Эксперты “Института экономики города” посчитали, что тарифы на услуги ЖКХ вырастут на 20%. По их мнению, возможны два сценария. В одном случае региональный стандарт максимально допустимой доли расходов на “коммуналку” в совокупном семейном доходе останется на прежнем уровне (10-22% в зависимости от субъекта РФ), а в другом – размер этого стандарта не превысит 15% по всей стране.

Сравнивая с данными 2019 года, эксперты пришли к выводу, что в среднем ежемесячные коммунальные платежи увеличатся примерно на 213 рублей для одного человека (+13,1%). Кроме того, семей, которые получают субсидии, будет в два-три раза больше.

Примечательно, что ранее россиянам рассказывали о снижении тарифов из-за реформы ЖКХ. Представитель инжиниринговой компании “2К” Иван Андриевский считает, что это произойдет лишь тогда, когда изменится система заключения договоров в электронном виде с предприятиями, осуществляющими, например, водоотведение или отопление.



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