«Никто не заставит нас проявлять уважение к подобным решениям»

Кремль — о присуждении Навальному премии Сахарова.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никто не может заставить Кремль «проявлять уважение» к решению Европарламента, который присудил политику Алексею Навальному премию Сахарова.

«Мы знаем Европарламент, мы уважаем этот орган, безусловно. Но никто не может заставить нас проявлять уважение к подобным решениям. Мы считаем, что подобные решения принимают те люди, которые конкретно в этом эпизоде, конкретно в истории с этим осужденным, отбывающим наказание, просто не располагают достоверной информацией», — пояснил он (цитата по «Радио Маяк»).

Песков также заявил, что решение Европарламента девальвирует название премии — «За свободу мысли». «Мы считаем, что подобными решениями Европарламент, наверное, девальвирует значение этих слов существенно», — сказал пресс-секретарь президента.

Европарламент присудил премию Сахарова политику Алексею Навальному 20 октября. Премия вручается ежегодно «За свободу мысли». «Алексей Навальный — российский оппозиционный политик, юрист и борец против коррупции. Он признан политзаключенным и в данный момент находится в исправительной колонии», — говорилось в заявлении.*Внесено Минюстом РФ в список СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

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