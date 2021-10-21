 

Женщина с онкозаболеванием боролась с коронавирусом 335 дней

21.10.2021, 18:32, Разное
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Уникальный клинический случай был зарегистрирован в больнице Национального института здоровья в Бетесде. Первый раз 47-летняя женщина была госпитализирована с COVID-19 весной 2020 года. За три года до этого она прошла успешное лечение лимфомы.

Спустя девять месяцев во время очередного обследования у нее снова подтвердился коронавирус, при этом у пациентки не было симптомов заболевания. Сначала врачи предположили, что тест дал ложно-положительный результат, но спустя месяц у женщины снова подтвердился COVID-19, а вирусная нагрузка возросла.

Секвенирование генома показало, что этот тот же самый вирус, который был выявлен у пациентки в 2020 году, то есть это не было повторное заражение. Женщина снова прошла курс лечения от коронавируса, и лишь спустя 335 дней после заражения она получила отрицательный тест.

Рак оказался главным фактором риска смерти у людей до 45 лет 

Таким пациентам необходимо особенно тщательно соблюдать меры профилактики, считают ученые. 

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По мнению врачей, длительная циркуляция вируса в организме пациентки связана с лечением онкозаболевания. Пациентка получала CAR-T клеточную терапию, основанную на использовании собственных клеток пациента для разрушения злокачественных клеток. Лечение помогло победить рак, но при этом снизило уровень В-клеток, участвующих в выработке нейтрализующих антител.

Ранее ученые из США описали несколько случаев «неубиваемого» коронавируса как у взрослых, так и у детей с ослабленным из-за онкозаболеванием иммунитетом. Пятилетняя девочка болела коронавирусом три месяца, мальчик того же возраста — 196 дней, легочные поражения сохранялись до 250 дней. Самый тяжелый случай пришелся на молодого человека 20-25 лет, который на момент заражения получал химиотерапию. Инфекция оставалась в его организме 250 дней вместе с тяжелыми симптомами. 

Все пациенты страдали острой B-клеточной лейкемией — одной из форм рака крови, при которой организм практически перестает вырабатывать B-клетки.



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